Военнослужащие США в Сирии не пропустили российского генерал-майора в город Манбидж.
Об этом сообщил американский Госдеп. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге 23 января отметил, что из-за отсутствия взаимопонимания между сторонами это не первый подобный случай.
В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж, — сказал он.
Джеффри добавил, что ситуация разрешилась, проблема была улажена «по военным каналам», передаёт «
Ранее NEWS.ru писал о том, что вооружённые силы США отказались пропустить российский военный конвой через свой контрольно-пропускной пункт в приграничном городе аль-Маликия в Сирии.
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