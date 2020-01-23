https://static.news.ru/photo/552fbe12-3dfe-11ea-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Военнослужащие США в Сирии не пропустили российского генерал-майора в город Манбидж.

Об этом сообщил американский Госдеп. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге 23 января отметил, что из-за отсутствия взаимопонимания между сторонами это не первый подобный случай.

В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж, — сказал он.

Джеффри добавил, что ситуация разрешилась, проблема была улажена «по военным каналам», передаёт « Взгляд ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что вооружённые силы США отказались пропустить российский военный конвой через свой контрольно-пропускной пункт в приграничном городе аль-Маликия в Сирии.