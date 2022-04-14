Альянс на плаву: Ирану угрожают новые морские патрули

Пентагон принял решение сформировать новую оперативную группу для патрулирования Красного моря и Аденского залива. Она станет частью Объединённых морских сил (CMF), которые включают 34 государства. Хотя оборонное ведомство уверяет, что новое подразделение предназначено для борьбы с разного рода контрабандистами, наблюдатели видят в нём инициативу по сдерживанию Ирана. Попытки администрации предыдущего президента США создать «морскую коалицию» против Тегерана вызывали у её союзников только тревогу.

О том, что администрация президента Джо Байдена создаёт новую многонациональную оперативную группу, объявил глава CMF, командующий 5-м флотом ВМС США вице-адмирал Брэд Купер. Она дополнит несколько подразделений, которые уже функционируют в рамках CMF. Это группа по борьбе с международным пиратством, а также две других — по обеспечению безопасности в рамках Персидского залива и за его пределами. Новая инициатива предназначена для патрулирования морских путей между Египтом и Саудовской Аравией. К сфере её ответственности относятся и воды Йемена. Такая реорганизация «отражает региональный консенсус в отношении важности морской безопасности в этих акваториях», подчеркнул Купер.

Эта территория настолько обширна, что мы просто не можем справиться с ней в одиночку, поэтому постараемся добиться наилучших результатов, когда будем сотрудничать [с другими военно-морскими силами стран региона], — сказал вице-адмирал.

Вертолёты MH-60S Sea Hawk 26-й вертолётной морской боевой эскадрильи (HSC) зависают над нефтяником пополнения флота USNS Matthew Perry (T-AKE 9) US Navy/Global Look Press

Когда журналисты спросили Купера, связано ли появление новой оперативной группы с продолжающейся активностью проиранских сил, в том числе йеменских мятежников-хуситов, военачальник возразил, указав, что в защите нуждаются загруженные торговые маршруты через Красное море и Аденский залив. По словам Купера, отдельное подразделение в составе CMF будет бороться с торговлей людьми, контрабандой оружия, наркотиков и угля. Последнее является явным намёком на традиционный источник доходов для джихадистских группировок, действующих в Сомали.

Потеря влияния

Не исключено, что военно-морская инициатива призвана в том числе заретушировать трудности, с которыми то и дело сталкивается дипломатическая работа по проекции американского влияния на африканское побережье Красного моря. На днях стало известно о скорой отставке специального посланника США на Африканском роге Дэвида Саттерфилда, который не проработал на этой должности и нескольких месяцев. Источники эмиратского издания The National считают , что причиной могли стать не только профессиональные разногласия с помощником госсекретаря по делам Чёрного континента Молли Фи, но и неудовлетворённость Саттерфилда стратегией Вашингтона. В частности, это касается ситуации вокруг Эфиопии и Судана.

Как считают эксперты, ожидающаяся отставка неизбежно подорвёт ту работу, которую администрация Байдена пыталась вести по урегулированию кризисов локального уровня. Тем более что в Аддис-Абебе и Хартуме у США нет одобренных дипломатических представителей и роль специального посланника была там очень важна, это подчёркивает бывший куратор суданского файла в Госдепартаменте и экс-сотрудник ЦРУ Кэмерон Хадсон. Судьба Хартума в последние годы вызывает у американцев наибольшие опасения с учётом сделки по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Порт-Судане (в настоящее время практически замороженной) и данных, что местные армейские круги не против тесного взаимодействия с российской стороной.

Повторение за Трампом

Формирование оперативной группы для «охраны» Красного моря и Аденского залива было неизбежно интерпретировано как желание сдержать расширение зоны иранских интересов, которая простирается широко по региону. Однако идея по большому счёту является репликой инициативы администрации экс-президента США Дональда Трампа по созданию международной коалиции для защиты судоходных путей от Тегерана и лояльных ему сил. Несколько лет назад Вашингтон пытался привлечь к ней не только страны региона, но и европейских игроков. Отдельным аспектом амбициозного плана было желание заручиться военной помощью Израиля, который, согласно задумке, тоже должен был напрямую подключиться к обеспечению мер безопасности.

Авианосц USS Harry S. Truman (CVN 75) US Navy/Global Look Press

Стремление втиснуть ситуацию в контекст доминировавшей на тот момент в американской политике «ястребиной» стратегии по отношению к Ирану отпугнуло европейских союзников США. Так, Министерство обороны Великобритании в 2019 году не стало отвечать Трампу категоричным отказом, однако пообещало использовать в рамках этого формата исключительно те ресурсы страны, «которые уже есть в регионе», то есть уже развёрнутые на тот момент фрегаты Montrose и Duncan, без отправки дополнительных кораблей и, соответственно, без нового риска. А офис внешнеполитической службы ЕС призвал тогда к сдержанности инициаторов идеи с «антииранским» патрулированием .

Несмотря на то что идея с морской коалицией не получила продолжения, как и другие ближневосточные инициативы администрации Трампа, она продемонстрировала отсутствие у международных игроков желания повышать ставки в разговоре с Ираном, который неизбежно принимает такие военно-морские проекты на свой счёт.