Алишер Усманов заинтересовался сирийской компанией

https://static.news.ru/photo/af4e2ab0-96a9-11ea-a1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акционеры USM Holdings проявляют интерес к компании — партнёру сирийского телекоммуникационного оператора MTN Рами Махлуфа.

Как уточняет WaseelaTV, Алишер Усманов близок к тому, чтобы полностью завладеть компанией. По данным источников, MTN принадлежат Investcom Mobile и Invest Telecom. Российский предприниматель готов купить акции одной из этих компаний у бизнесменов, лояльных двоюродному брату действующего президента Сирии Башара Асада Махлуфу.

Принадлежащие родственнику сирийского лидера Syriatel и MTN оказались под прицелом надзорных органов. Государственное управление по телекоммуникациям и почтовой связи САР сообщило им о необходимости выплатить в пользу государства около 234 млрд сирийских фунтов ($456 млн) в качестве штрафа. Такая сумма, как указывается, необходима для «восстановления лицензии».

Ранее холдинг USM Алишера Усманова сообщил о договорённости о приобретении 100% «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова. Сделка пройдёт через обмен долей акций компании, писал NEWS.ru.