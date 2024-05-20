Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Фото: president.az

Встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси при крушении вертолета у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. По его словам, которые передает агентство APA, в Баку потрясены этим трагическим известием.

Глубоко потрясены тяжелой утратой, которая постигла братскую и дружественную Исламскую Республику Иран и ее народ. <...> В этот скорбный день желаю, чтобы Всевышний ниспослал терпения дружественному и братскому народу Ирана, разделяя ваше горе, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему вашему народу, — заявил азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что Иран потерял выдающегося государственного деятеля в лице Раиси. Он отметил, что его коллега всю жизнь преданно служил своей стране и народу.

Издание Tasnim News ранее сообщило, что исполняющим обязанности президента Ирана до выборов в стране станет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. На должность он заступил с согласия верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Агентство Mehr написало, что политик выполнял свой долг перед народом страны и ради него принял «мученическую смерть». Кроме него и министра иностранных дел, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.