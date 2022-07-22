Al Quds Al Arabi назвал визит Байдена на Ближний Восток поражением США

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и Мухаммед бен Салман Аль Сауд

Визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток стал дипломатическим поражением Вашингтона, пишет Al Quds Al Arabi. По мнению автора публикации Ибрагима Навара, США становятся очередным государством, роль которого снижается как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Колумнист подчеркивает, что хозяин Белого дома не справился с главной задачей по восстановлению влияния американцев в регионе после вывода войск из Афганистана.

Джозеф Байден вернулся с Ближнего Востока в Белый дом после унизительного дипломатического поражения, — говорится в статье.

Авторы поясняют, что в ходе турне на Ближний Восток Байдену не удалось достичь договоренностей по ядерным переговорам с Ираном, а также получить гарантий Саудовской Аравии и других членов ОПЕК об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного антироссийскими санкциями.

Со схожей позицией выступило турецкое издание Cumhuriyet 19 июля. Авторы статьи указали, что США утрачивают влияние на Ближнем Востоке, несмотря на то что считают себя «хозяевами» региона.

Ранее сообщалось, что визит Байдена на Ближний Восток раскритиковали зрители телеканала Fox News. Они назвали американского лидера клоуном, глупцом и «разрушительным позором» для страны, а также выразили негодование по поводу того, что Байден ставит США в неловкое положение, выпрашивая нефть у Саудовской Аравии.