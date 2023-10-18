Al Jazeera считает, что Газа станет для Израиля Сталинградом Военкор Al Jazeera Кусовац: ситуация в Газе напоминает битву за Сталинград

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Газа может стать для Израиля тем же, чем Сталинград был для нацистской Германии, считает аналитик в области геополитики и безопасности, военный корреспондент Зоран Кусовац. Таким мнением автор поделился в статье для Al Jazeera, в которой он анализирует действия Израиля по отношению к анклаву.

Если искать прецедент, то на ум приходит Сталинград. Несмотря на лучшую подготовку и военный опыт, а также значительное техническое превосходство, немецкие войска в течение восьми месяцев пытались взять разрушенный город, но были побеждены решимостью и самоотверженностью советских защитников, — написал Кусовац.

Эксперт объяснил, что Газа, как и Сталинград, отличается плотной городской застройкой, где многие из зданий значительно повреждены или разрушены вследствие бомбардировок и артиллерийских обстрелов. По его словам, такая местность является наиболее трудной для военного продвижения противника, и классического соотношения три к одному, необходимого атакующей армии для достижения успеха, будет недостаточно. По оценкам эксперта, более реалистичным является соотношение пять к одному и выше.

Также Кусовац отметил, что взрыв в больнице «Аль-Ахли» в Газе вызвал возмущение мировой общественности и спровоцировал очередной виток взаимных обвинений. Так, Израиль обвиняет в случившемся палестинских бойцов, утверждая, что они выпустили ракету внутри города, но та не сумела выйти на полную траекторию полета. Тем временем палестинская сторона убеждена, что взрыв был вызван очередной «умной бомбой», сброшенной с самолета израильских ВВС.

Эксперт признает, что свидетельства, полученные сразу после взрыва, слишком скудны для однозначных выводов. Тем не менее, по его словам, анализ имеющихся данных свидетельствует о том, что израильские авианалеты на Газу носят неизбирательный характер. По мнению Кусоваца, это можно объяснить двумя причинами: стремлением ЦАХАЛ затруднить передвижение палестинских бойцов по сети подземных туннелей и их желанием очистить район от некомбатантов, чтобы облегчить проведение наступления.

В действительности же Израиль, как подчеркивают ООН и многочисленные гуманитарные организации, должен был понимать, что 1,1 млн человек на и без того густонаселенной территории не смогут передвигаться в течение одной ночи, особенно в условиях осады, когда продовольствие, вода, медикаменты и топливо находятся в дефиците, — добавил эксперт.

При этом если жители Газы прислушаются к требованиям Израиля и покинут северные районы, то это позволит бойцам ХАМАС вести боевые действия, не беспокоясь о последствиях, считает военкор Al Jazeera.

Ранее глава Министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что число палестинцев, погибших в результате атак Израиля по сектору Газа с начала эскалации конфликта, превысило 3,3 тысячи человек. По ее словам, по меньшей мере 4,8 тысячи раненых не могут получить лечение.