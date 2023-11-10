Al Hadath: Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленных женщин и детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израиль и ХАМАС заключили соглашение об освобождении пленных женщин и детей в формате 100 на 100, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на свой источник. Эта договоренность появилась в результате многосторонних переговоров и усилий, в которых важную посредническую роль играет Катар.

Со ссылкой на инсайдеров канал сообщает, что израильское руководство просило, чтобы число пленных в этих договоренностях было достаточно большим. Изначально были версии, чтобы произошел обмен 10–15 заложников в обмен на прекращение огня на один или несколько дней.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает вопрос о введении санкций против представителей палестинского движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. Эта перспектива будет обсуждаться на заседании глав МИД 27 стран сообщества. Руководители дипведомств встретятся 13 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что у Кремля есть сдержанный оптимизм по поводу эвакуации россиян из Газы. Он отметил, что Россия продолжает прикладывать все усилия для решения этого вопроса. Песков отметил, что аппарат уполномоченного по правам ребенка не задействован для эвакуации детей из Газы. По его словам, по дипломатическим каналам ведется очень интенсивный диалог со всеми сторонами.