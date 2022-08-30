Аl Arabiya: у здания парламента Ирака проходят вооруженные столкновения

Фото: Ameer Al-Mohammedawi / dpa / Global Look Press

У здания парламента Ирака, который расположен в «зеленой зоне» Багдада, проходят вооруженные столкновения, сообщает телеканал Аl Arabiya. Отмечается, что районе слышны звуки разрывающихся мин, запущенных из минометов. По информации журналистов, в ходе столкновений иракских военных со сторонниками ушедшего из политики шиитского имама Муктады ас-Садра погибли двое солдат, пишет ТАСС.

Ожесточенные вооруженные столкновения происходят у здания парламента Ирака, расположенного в «зеленой зоне» Багдада, — сообщил корреспондент телеканала.

В ходе перестрелки ранение в руку получил начальник штаба федеральной полиции Ирака. На территории посольства США регулярно звучат сирены безопасности.

Политический кризис в Ираке тянется с прошлой осени: тогда по итогам парламентских выборов политические силы страны не смогли сформировать новое правительство. Весной 2022 года из парламента страны Ирака вышел крупнейший блок, возглавляемый Муктадой ас-Садром.

27 июля сторонники ас-Садра уже врывались в здание парламента, расположенное в особо охраняемой Зеленой зоне Багдада. Они выступают против выдвижения на пост премьер-министра Ирака Мухаммада ас-Судани.