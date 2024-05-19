Агенство Mehr удалило информацию о том, что Раиси жив

Агентство Mehr удалило ранее опубликованную информацию о том, что президент Ирана Эбрахим Раиси жив и направляется в Тебриз на автомобиле после жесткой посадки вертолета. Такие данные приводились на англоязычном сайте агентства, власти Ирана эту информацию не подтвердили. Представитель Тебриза в парламенте Ахмад Алирезабиги заявил, что с находившимися вместе с президентом Ирана людьми в вертолете никаких контактов установлено не было.

О том, что Раиси остался жив, также писал Tasnim. По его данным, остальные два вертолета с иранскими официальными лицами долетели до места назначения без происшествий.

Ранее были названы вероятные причины крушения президентского вертолета. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой допустил, что ЧП могло произойти из-за некачественного топлива. Эксперт также назвал Ми-171 экспортным вариантом Ми-8, проверенной временем машиной. Генерал-майор авиации счел вероятность ошибки пилота близкой к нулю.

В Сети появились первые кадры спасательной операции на месте инцидента с вертолетом, организованной недалеко от ирано-азербайджанской границы. На кадрах видно, что в регионе сейчас густой туман, также специалистам мешает горная местность. Авария произошла на фоне плохих погодных условий. В горной местности бушевали ливень и сильный ветер.