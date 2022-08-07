AFP: «Исламский джихад» подтвердил перемирие с Израилем

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) подтвердила заключение перемирия с Израилем, сообщает агентство AFP. Израильские СМИ при этом сообщают, что перемирие наступит не раньше полуночи или утра следующего дня. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших после обстрелов Израиля достигло 43 человека.

Официальные лица в Израиле утверждают, что если и будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то не раньше полуночи, а может быть, и не раньше завтрашнего утра, — сообщил израильским журналистам неназванный источник.

Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» достигнуты. Он отметил, что цели продолжать операцию на данный момент больше нет.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что с пятницы, 5 августа, террористы запустили 580 ракет и минометных снарядов в сторону израильтян. Отмечается, что система противоракетной обороны государства «Железный купол» справляется с 97-процентным успехом.

В ведомстве уточняют, что из 580 выпущенных по Израилю снарядов, 120 не долетели до территории сектора Газа. При этом 200 снарядов были перехвачены «Железным куполом».