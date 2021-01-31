Афганистан ведёт с РФПИ переговоры о поставках вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/68ac0cb6-63c3-11eb-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Афганистан ведёт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) переговоры о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает МИД РФ.

Афганская сторона проявляет интерес к российской вакцине «Спутник V». В настоящее время, насколько нам известно, афганские экономоператоры ведут переговоры с Российским фондом прямых инвестиций — ответственной российской структурой — о конкретных условиях и объёмах возможных поставок, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы два средства от COVID-19: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможно утверждение третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что российские или китайские вакцины против нового коронавируса допустят для использования в ФРГ при условии прохождения сертификации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан. По его словам, других препятствий для одобрения препаратов в стране нет.