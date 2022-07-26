Афганистан снова обещает стать мирным: Узбекистан как хаб для «Талибана» Международная конференция в Ташкенте попыталась приблизить Афганистан к цивилизованным странам

Фото: STRINGER/EPA/ТАСС

Афганистан - Кандагар

Двухдневная международная конференция «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» собрала в Ташкенте представителей более 20 государств, в том числе и членов Временного правительства Афганистана (правительство «Талибана»*). В обращении к участникам форума президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Афганистан столкнулся с «глубоким кризисом в своей новейшей истории». Эксперты прогнозируют, что к концу 2022 года 97% населения страны окажется в нищете, что может привести к внутриафганскому взрыву, от которого пострадают и сопредельные регионы. О том, как искали пути предотвращения нового афганского кризиса на ташкентской конференции — в материале NEWS.ru.

На ташкентской конференции и в местных СМИ много говорилось о том, что соседи не могут безучастно наблюдать, как Афганистан погружается в «трудноразрешимые проблемы». Поступать так неразумно даже из чувства самосохранения. Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов напомнил, что 75% бюджета государства ($11 млрд) и 43% экономики до недавнего времени покрывались за счёт международных пожертвований, а государственные резервы Афганистана в размере $9,2 млрд все ещё продолжают оставаться замороженными.

Нынешние проблемы Афганистана (Исламского эмирата Афганистан, ИЭА) порождены 20-летней войной и экономическими санкциями, введёнными США, подчеркнул в ходе конференции и. о. министра иностранных дел ИЭА Амир Хан Муттаки. Но в то же время, по его словам, власти страны руки не опустили и «впервые за много лет национальный бюджет Афганистана полностью сформирован из национальных средств». При этом Муттаки пообещал, что его страна перестанет быть местом войн и конфликтов.

Афганистан не будет источником дестабилизации в регионе, так как руководство гарантирует, что территория страны не будет использована «Аль-Каидой»* и другими террористическими организациями, — заявил Муттаки.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Член руководства движения Талибан, исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан - Амир Хан Муттаки

Запад демонстрирует недоверие к нынешним афганским властям. Финансовые активы страны, находящиеся на зарубежных счетах, по-прежнему заморожены. Инвестиций без международного признания ждать бесполезно, отметил в беседе с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

Экономическая ситуация в Афганистане ухудшается. Международное сообщество предлагает фактическим властям Афганистана поменять свой характер, иначе говоря, перестать быть «Талибаном», но это талибов не устраивает. Каждая из сторон ожидает от другой уступки, но их пока нет. Международное сообщество понимает, что ослабление требований к «Талибану» будет сложно объяснить своим гражданам. Но, так или иначе, постепенно это происходит. Страна и раньше сильно зависела от внешней помощи, которой сегодня вообще не стало. Сейчас внешняя помощь Афганистану зависит от вопроса признания со стороны ключевых стран мира. Но этого пока не ожидается, негативные тенденции будут нарастать, и они могут привести к внутреннему взрыву. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана

По словам эксперта, соседние страны могут участвовать в совместных проектах с Афганистаном, например в строительстве Трансафганской железной дороги, но самостоятельно ему помочь не в силах. Тот же Узбекистан может оказать гуманитарную помощь. Но сегодня Афганистан столкнулся с проблемой отсутствия кадров и, как следствие, проявилось неумение управлять государством. Многие секторы Афганистана не работают, потому что нет специалистов, заключил Омар Нессар.

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Вест в своём выступлении обнадёжил Кабул фразой, что Вашингтон прорабатывает вопрос возможной разморозки государственных счетов. По его словам, США готовы содействовать стабилизации афганской экономики. Заявление Веста было похоже на начинающиеся торги с талибами.

Помимо Веста, в ташкентской конференции приняли участие и другие представители Запада: спецпосланник США по делам афганских женщин и прав человека Рина Амири, официальные должностные лица ООН, Евросоюза, Великобритании. В среду, 27 июля, замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон планирует встречу с талибами для обсуждения экономических вопросов. Подобная активность западных политиков в Ташкенте дала возможность экспертам предположить, что конференция «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» стала очередной попыткой Запада повлиять на эту страну.

Фото: STRINGER/EPA/ТАСС Афганистан - Кабул

Но Запад никогда не понимал и уже, очевидно, не поймёт столь непростую страну, отметил в беседе с NEWS.ru востоковед, бывший первый секретарь посольства России в Кабуле Василий Кравцов.

Таких конференций я помню около 30 за последние 20 с лишним лет. Ни одна из них не приблизила Афганистан к стабилизации ситуации и к миру. Допускаю на этот раз частичные подвижки: в увеличение роли Узбекистана [в отношениях с Кабулом], в реализации проектов с узбекским участием, но не больше. На афганском направлении нужны другие формы работы, которыми Запад не владеет, — заявил собеседник интернет-издания.

Кравцов привёл пример, когда на конференции в Ташкенте спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Маркус Потцель высказался о необходимости передать Афганский центральный банк под внешнее управление — для стабилизации ситуации. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов возмутился этим предложением, заявив в своём выступлении, что ЦБ Афганистана должен возглавлять афганец. Кабулов также выступил за «безоговорочную разморозку $7 млрд афганских активов», заблокированных в банках США после захвата талибами власти в Афганистане.

Конференция ещё не закончилась, но Reuters уже стало известно, что «Талибан» отказался увольнять руководителей Центробанка страны.

Западные политики не понимают Афганистан и его людей, как понимаем их мы, — продолжил востоковед и дипломат Кравцов. — Даже китайцам трудно понять афганцев, в отличие от нас. Западу ничего не стоит попрать суверенитет страны, международное право ради каких-то своих корыстных интересов. Но не получится на этот раз им добиться своих «узколобых» целей. Афганский народ устал от западных экспериментов.

Среди экспертов есть и другое мнение: нынешняя конференция по Афганистану инициирована Ташкентом самостоятельно, но в то же время не без учёта интересов Москвы, Пекина, Вашингтона и Брюсселя.

Фото: Kabir/XinHua/Global Look Press Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид

После смены власти страна существует уже на протяжении почти года, хоть и не без внутренней напряжённости, и это значит, с ней надо развивать диалог, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Азамат Осмонов.

Такая нейтральная площадка, как Ташкент, нужна. Ею в любой момент могут воспользоваться, помимо России, Китай или Запад, хотя с талибами они больше контактируют в Дохе. Главы Казахстана и Узбекистана Токаев и Мирзиёев выступают лидерами — посредниками между влиятельными мировыми центрами. При этом всем хорошо известно, что Ташкент активно работает на афганском направлении давно, ещё с начала 1990-х годов, когда в Афганистане набирал влияние политик и генерал узбекского происхождения Абдул-Рашид Дустум, — сказал эксперт.

Азамат Осмонов считает, что интерес Ташкента к южному соседу во-многом определяется не только вопросами политики и безопасности, но и в значительной степени экономическими проектами.

Сегодня Узбекистан играет в регионе роль мини-Китая. Страна производит, наверное, почти всё для жизнедеятельности. У неё хорошо работающие автомобильная, химическая, лёгкая промышленность, фармацевтика, аграрный сектор и так далее и тому подобное. Есть торговые связи с Европой, Россией, а для Афганистана страна может стать хабом — город Термез очень удобен для этого. Качественный узбекский товар уходит на запад и север, менее качественный, но доступный по цене — в Афганистан, в котором около 40 млн населения, — уточнил эксперт по Центральной Азии.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Производство изделий медицинского назначения в Узбекистане

Экономика любит открытость. Возможно, это имел в виду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, когда в своём обращении к ташкентскому форуму призвал «не допустить международной изоляции Афганистана». Есть множество примеров, когда страны отказывались от своего радикализма в пользу экономического благосостояния. Афганистан ещё не окончательно ушёл от первого, и, конечно, ещё не пришёл ко второму. Но, по крайней мере, он пообещал в Ташкенте стать мирным государством.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.