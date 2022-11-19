Адвокат предупредил россиян о «неприятном сюрпризе» в Израиле Адвокат Гервиц: в Израиле могут изменить закон, который затрагивает выходцев из России

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Израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц заявил, что формирующаяся в Израиле парламентская коалиция может лишить права на репатриацию внуков евреев. Такой запрет затронет тысячи выходцев из России, которые проживают в стране, отметил он в беседе с РИА Новости.

Одно из их основных коалиционных требований — отмена «параграфа о внуках» в Законе о возвращении. Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют «последним евреем», — пояснил адвокат.

По его мнению, неприятным сюрпризом для россиян станет отмена данного правила, если измененный закон будет иметь обратную силу. В Израиле и сейчас иногда лишают гражданства по разным основаниям. К отмене или изменению Закона о возвращении в Израиле призывают время от времени, добавил он.

Сейчас же в Кнессет избрались праворадикальные силы — что стало неприятным сюрпризом для многих. Поэтому повод для опасений есть, — уверен Гервиц.

Сейчас поторопиться надо тем, «кто не еврей по маме», предупредил адвокат, добавив, что «законодательное окно» может и закрыться.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид признал свое поражение и поздравил лидера оппозиции — главу партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах. Лапид пожелал Нетаньяху успехов, отметив, что Израиль «выше всех политических соображений». Крупнейшей фракцией в кнессете 25-го созыва стала возглавляемая Нетаньяху партия «Ликуд».