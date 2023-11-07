Администрация президента Палестины опровергла нападение на его кортеж РИА Новости: кортеж президента Палестины Аббаса не был обстрелян

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Махмуд Аббас

Кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса не был обстрелян, сообщил РИА Новости источник в администрации главы государства. По его словам, в настоящее время он находится в своем офисе в Рамалле. Видео с обстрелом было связано со стычкой между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам в лагере беженцев Джалазун.

Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было, — сказал источник.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что колонна автомобилей Аббаса подверглась вооруженному нападению. Газета отмечает, что группировка «Дети Абу Джандаля» взяла на себя ответственность за нападение. В результате атаки был застрелен один человек, предположительно, телохранитель Аббаса. Издание добавляет, что накануне «Дети Абу Джандаля» предъявили Аббасу 24-часовой ультиматум. Члены группировки потребовали принять меры против Израиля.

До этого Аббас заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш отметил, что удары Армии обороны Израиля по палестинскому анклаву являются непропорциональным ответом на массированную атаку движения ХАМАС на еврейское государство. По его словам, необходимо остановить боевые действия в Газе и страдания мирных жителей.