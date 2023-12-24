Аббас понадеялся, что Израиль закончит проливать «реки крови» в Рождество

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду, что Рождество ознаменует собой прекращение израильской агрессии. По его словам, уже была пролита целая «река крови», однако через эти лишения и героическую стойкость народ Палестины прокладывает путь к свободе и достоинству, передает информационное агентство WAFA.

Солнце свободы и нашего независимого государства со столицей в Иерусалиме неминуемо восходит. Река крови, огромные жертвы, лишения и героическая стойкость нашего народа на своей земле — это путь к свободе и достоинству <...> Рождество ознаменует прекращение израильской войны против палестинского народа в секторе Газа, а также на всех оккупированных палестинских территориях, — отметил Аббас.

Народ Палестины полон решимости продолжать борьбу за свои законные права, добавил президент. Главной целью остается создание независимого, полностью суверенного государства, отметил он.

Ранее Аббас провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы глава государства проинформировал лидера ближневосточной страны о шагах РФ по деэскалации конфликта в секторе Газа. Он также отметил, что Россия обеспечивает бесперебойные поставки товаров первой необходимости в анклав.