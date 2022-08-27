А чьи денежки? ЦРУ угрожает турецким риелторам из-за сделок с россиянами Любое физическое или юридическое лицо, оказывающее материальную поддержку лицам, включенным в санкционный список США, само подвергается риску санкций

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Стамбул, Турция

После начала пандемии и последовавшей за ней спецоперации, сопровождающейся санкциями, россияне стали активнее покупать недвижимость в Турции. По статистике турецких риелторов на июль 2022 года, граждане РФ в текущем году купили 26% от всей проданной жилой недвижимости в республике. Но неожиданно они столкнулись с непредвиденной угрозой — российскими владельцами недвижимости в Турции заинтересовалось ЦРУ.

Как пишет проправительственная турецкая газета Yeni Şafak, американские власти, убедившись, что одна лишь политика уговоров не работает, поручили ЦРУ запугать турецких бизнесменов, чтобы они держались подальше от русских. Американцам в том числе не нравится, что граждане России все чаще покупают квартиры в Турции, получая при этом возможность избежать санкций через турецкое гражданство. Сотрудники американской спецслужбы, по данным журналистов, звонили и угрожали должностным лицам компаний, реализующих жилье. Также сотрудники ЦРУ провели несколько опросов с целью узнать, какую валюту используют россияне при сделках и как они доставляют ее в Турцию.

Он (сотрудник ЦРУ. — NEWS.ru) задавал бизнесменам следующие вопросы: сколько объектов вы продали русским, в какой валюте вам заплатили, по каким каналам проходила транзакция, вы получили оплату наличными или через банковский перевод? — рассказал источник турецкого издания.

По мнению журналистов Yeni Şafak, США, прикрываясь заботой об исполнении антироссийских санкций, на самом деле «шпионят в Турции» и хотят найти рычаги давления на турецкое правительство.

Правда, некоторые риелторы очень сомневаются в достоверности информации о повышенном интересе американской разведки именно к недвижимости, купленной гражданами РФ. Скорее американская сторона интересуется способами обхода санкций, придуманными россиянами. Так, в интервью радиостанции Business FM турецкий риелтор и управляющий агентством недвижимости Real East Group Замир Кулиев опроверг сообщения об угрозах со стороны ЦРУ.

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Вообще не слышал о таком. Я в этих кругах работаю, и мы в разных ассоциациях состоим, нет такого, это какая-то вымышленная информация. Есть интерес к тем, кто пытается обойти санкции, которые наложены, но никак не к недвижимости, которую россияне купили, — рассказал эксперт.

Можно предположить, что Западу не очень нравится, когда россияне обходят санкции, да еще и через их союзника по НАТО. Банки Турции из-за западных санкций зачастую неохотно открывают россиянам счета, ведь если США всерьез возьмутся за банковский сектор республики, то это может сильно ударить по доверию иностранных инвесторов, что еще ухудшит экономическую ситуацию в стране. Тем более что ранее в этой связи уже возникали похожие случаи. Так, в январе турецкий Halkbank предстал перед судом США за то, что он якобы участвовал в обходе американских санкций против Ирана.

Ранее США уже заявляли напрямую, что они недовольны происходящим. 20 августа заместитель министра финансов США Уолли Адейемо встретился с министром финансов Турции Юнусом Элитасом и предупредил, что Вашингтон не приветствует, как россияне обходят западные санкции через Турцию. Позже Минфин США направил в Ассоциацию промышленности и бизнеса Турции официальное письмо, в котором предупредил о последствиях сотрудничества с Россией.

Любое физическое или юридическое лицо, оказывающее материальную поддержку лицам, включенным в санкционный список США, само подвергается риску санкций. Турецкие банки не могут рассчитывать установить отношения с российскими банками, находящимися под санкциями, и при этом сохранить соответствующие отношения с крупными мировыми банками, как и доступ к доллару США и другим основным валютам, — говорится в письме.

Авторы авторитетных американских газет вроде The Washington Post пишут, что даже правительство России планирует напрямую обходить санкции через Турцию. По предположению газеты, Москва планирует выкупить доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, чтобы скрыть происхождение своей нефти и обойти эмбарго Запада. Также Россия хочет, чтобы Турция открыла корреспондентские счета для российских банков. И хотя это поставит Турцию под угрозу вторичных санкций, западные эксперты считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган гипотетически может пойти на такие условия, особенно если Россия согласится поддержать турецкую военную операцию против курдов на севере Сирии.

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Россия и до спецоперации входила в топ стран по количеству покупателей недвижимости в Турции, уступая место лишь иракцам и иранцам. Но после событий 24 февраля состоятельные россияне еще больше наводнили рынок турецкой недвижимости, порой скупая по пять квартир за раз.

Агентства недвижимости рассказывают, что спрос со стороны россиян вырос в десять раз. Дело в том, что приобретение недвижимости в Турции не только дает возможность относительно безопасно вложить средства, но и получить турецкое гражданство. Правда, если раньше для этого было достаточно купить какую-нибудь квартиру стоимостью до $250 тыс., то с мая этого года Турция повысила порог до $400 тыс. Турецкие подрядчики и агентства также отмечают, что хотя ранее россияне в основном скупали недвижимость на берегу Средиземного моря для отдыха, например в Анталии, то сейчас их больше привлекают инвестиционные проекты в крупных городах — Стамбуле, Измире.

Всего с февраля по июнь 2022 года недвижимость в Турции купили около пяти тысяч россиян, привлеченные не только возможностью получить турецкий паспорт, но и другими преимуществами. Так, Турция не присоединилась к санкциям против Москвы, сохранилось авиасообщение с Россией, процветает торговля между двумя странами. Кроме того, падение турецкой лиры делает цены в Турции привлекательными даже для не очень богатых россиян.

Одновременно спрос на турецкие дома и квартиры заметно вырос и среди граждан Украины. По некоторым данным, украинцы даже чаще россиян ищут недвижимость в Турции. Правда, по словам генерального директора турецкого агентства по недвижимости Emlakjet Толги Идиката, русские и украинцы в Турции преследуют немного разные цели. Украинцы в основном ищут сделки на короткий срок, хотят пожить в Турции, пока не закончится спецоперация. А главная цель россиян во многих случаях — получение гражданства. Толга говорит, что многие граждане РФ готовы хорошо заплатить, лишь бы переправить активы из попавшей под санкции России в Турцию. В основном, по его словам, это состоятельные люди, которые зачастую не обращают внимания на цены, так как главное для них побыстрее получить гражданство и перейти под турецкую юрисдикцию.

Есть и те, кто рассматривает переезд на ПМЖ в Турцию с последующим развитием бизнеса там. Причем таких желающих становится все больше и больше. Если в марте россияне открыли в Турции 64 новые компании, то в апреле уже 136.

Стоит отметить, что хоть Турция не присоединилась к санкциям, это не значит, что покупатели квартир не сталкиваются со сложностями. Многие активы российских граждан заблокированы не только на Западе, но и на брокерских счетах крупнейших банков России. Поэтому чаще всего сделки осуществляют за наличные или криптовалюту.

При этом активность на рынке недвижимости разгоняет инфляцию в Турции. По данным Центрального банка республики, цены на недвижимость за последний год выросли в два раза, а по неофициальным данным — и того больше. Поэтому местное население не очень довольно происходящим. Самим туркам становится все сложнее найти квартиру за адекватную цену для покупки или аренды.

Фото: shutterstock.com

Впрочем, Турция, несмотря на все происходящее, похоже, не намерена ограничивать контакты с Россией. Путин и Эрдоган договорились наращивать сотрудничество на саммите в Сочи в начале августа, а также обсудили оплату российского газа за рубли. Была достигнута договоренность, что турецкие банки более активно станут осваивать российскую платежную систему «Мир». Если смотреть на цифры, то с мая по июль турецкий экспорт в Россию тоже только вырос, на 50% по сравнению с прошлым годом.

При этом, правда, официальная позиция Турции по отношению к политике России на Украине не меняется. Анкара все так же выступает против проведения спецоперации и предоставляет Киеву свои фирменные беспилотники модели «Байрактар». Отвечая на обвинения в сближении с Москвой, Анкара уверяет, что она попросту не может присоединиться к санкциям из-за сильной экономической зависимости от России.