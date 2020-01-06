https://static.news.ru/photo/70ebe354-31e4-11ea-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

На борту украинского самолёта Boeing, разбившегося в аэропорту Тегерана, находилось 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Сейчас уточняем количество граждан Украины, которые были на борту, — написал в своём Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он добавил, что на месте работает украинский консул.

Представитель спасательной служба аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины». По данным спасателей, погибли все 177 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, технические неполадки украинского самолёта Boeing-737 привели к возгоранию двигателя, из-за чего воздушное судно потерпело крушение в Тегеране.