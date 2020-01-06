На борту украинского самолёта Boeing, разбившегося в аэропорту Тегерана, находилось 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Сейчас уточняем количество граждан Украины, которые были на борту, — написал в своём Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он добавил, что на месте работает украинский консул.
Представитель спасательной служба аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины». По данным спасателей, погибли все 177 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, технические неполадки украинского самолёта Boeing-737 привели к возгоранию двигателя, из-за чего воздушное судно потерпело крушение в Тегеране.
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