100 лет назад Ататюрк создал Турцию: будет ли воссоздана Османская империя Глава Россотрудничества в Анкаре Сотниченко: Турция попытается расшириться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кемаль Ататюрк в представлении нейросети

Ровно 100 лет назад, 29 октября 1923 года, была провозглашена Турецкая Республика, ее первым президентом стал Мустафа Кемаль Ататюрк. «Турецкая Республика будет счастливой, успешной и победоносной», — заявил он, выступая в Великом национальном собрании после того, как все 158 депутатов проголосовали за то, чтобы Гази Мустафа Кемаль-паша возглавил новое государство, разоренное войной.

Официальное объявление о создании республики ознаменовало прекращение существования Османской империи, которая несколько сот лет была одним из самых сильных государств мира и включала в орбиту своего влияния не только Малую Азию и Балканы, но и Ближний и Средний Восток, Северную и Восточную Африку.

Во времена Ататюрка большинство населения Турции поддержало светский курс республики. Однако спустя столетие значительная часть турок говорят об Османской империи с ностальгией, она представляется им золотым веком страны. Пользуется популярностью идея неоосманизма — наращивания влияния Анкары в регионах, входивших в состав империи, а также в тюркоязычных регионах в целом.

Что конкретно представляет собой идея неоосманизма в современной Турции, NEWS.ru рассказал тюрколог глава представительства Россотрудничества (Русского дома) в Анкаре Александр Сотниченко.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Александр Сотниченко

Три новых направления внешней политики при Эрдогане

— Александр Анатольевич, можно ли сказать, что спустя 100 лет в Турции ностальгируют по Османской империи?

— Как и в любом постимперском обществе, в Турции есть определенная ностальгия по былому величию, хотя она присуща далеко не всему обществу, а только религиозно настроенной части населения и тем, кто серьезно пострадал в ходе светских реформ XX века: это мусульманское духовенство, тарикаты — школы суфиев, племенные структуры юго-востока страны.

Начавшееся с конца 1970-х годов так называемое исламское возрождение также нашло хорошую почву среди ностальгирующих по былому величию. Характерная особенность современной Турции в том, что ее создатель Мустафа Кемаль Ататюрк был последовательным противником империи и не уставал критиковать османские имперские принципы и методы в своих многочисленных заявлениях.

Однако с началом кризиса светских основ государства и общества в 1950-х годах идеи былого имперского величия стали приниматься на вооружение различными политическими движениями. В настоящее время до половины турецкого общества может назвать себя в той или иной степени последователями имперских концепций.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

С приходом к власти Эрдогана сформировались три новых приоритетных направления внешней политики. Помимо традиционной для Турции второй половины ХХ века ориентации на Запад (членство в НАТО, стремление к полной интеграции с ЕС, плотное взаимодействие с другими глобальными западными институтами) Эрдоган запустил еще три. Первое — восстановление влияния Турции на постосманском геополитическом пространстве от Балкан до Северной Африки. Второе — укрепление взаимодействия Турции с государствами тюркского мира. Третье — реализация идей о лидерстве Турции в исламском мире. Эти три пересекающихся направления конкурируют друг с другом, и в зависимости от конъюнктуры лидирует то одно, то другое.

— Какое-то из этих направлений оказалось успешнее других?

— Турция далеко продвинулась в 2002–2012 годах в плане интеграции постосманского пространства. Эрдогану удалось открыть рынки арабских стран и стран Балканского полуострова для турецких товаров, в связи с чем экспорт Турции возрос тогда в пять раз всего за десять лет.

Большим испытанием для постосманских идей стала «арабская весна», в ходе которой к власти в целом ряде арабских стран пришли политические силы, так или иначе ассоциирующие себя с фундаменталистским движением «Братья-мусульмане» (запрещенная в РФ террористическая организация). А в некоторых странах ориентированные на Турцию политики не скрывали своего желания прийти к власти даже силовым путем.

Однако уже в 2013 году большинство протурецких сил в арабских государствах были отстранены от власти, а в Сирии, Йемене и Ливии увязли в длительной гражданской войне. Из источника стабильных доходов и надежных импортеров турецких товаров постосманское пространство превратилось для Анкары в источник расходов и политических проблем. Многочисленных новых союзников в регионе приходилось финансировать, вооружать и поддерживать на международных площадках.

Кроме того, во втором десятилетии XXI века Турции удалось серьезно поссориться с целым рядом влиятельных государств постосманского пространства, в частности с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом — после свержения правительства Мухаммеда Мурси. Определенные шаги к восстановлению былых связей были предприняты только в последние годы. Таким образом, после «арабской весны» идеи неоосманизма значительно утратили свою привлекательность и отошли на второй план.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Арабская весна в Египте

Что же касается политики экономического, военного и культурного влияния на страны, входившие ранее в Османскую империю, то в настоящее время о серьезных успехах говорить пока не приходится. Так, большинство балканских стран стали полноценными членами ЕС и зависимы от евроинститутов, а значит, воспринимают Турцию только в качестве второстепенного партнера. Несколько лучше обстоит дело с культурной повесткой через такие институты, как ТIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации), YTB (Управление по делам турок за рубежом и родственным сообществам).

К родственным сообществам как раз относятся народы, в том числе нетюркского происхождения, ранее входившие в состав Османской империи. Эти институты работают в сфере образования и культуры, предоставляют в постосманских странах гранты и финансируют различные проекты окологуманитарного характера, лоббируют интересы турецких компаний. YTB выделяют значительное число стипендий гражданам этих стран на получение образования в Турции.

«Современная Турция — другая страна по сравнению с Османской империей»

— А насколько вообще корректно сравнивать нынешнюю Турцию с Османской империей?

— Сравнивать можно, и даже необходимо. Хотя современная Турция действительно другая страна по сравнению с Османской империей, нельзя отрицать влияния на нее османского прошлого.

Турецкая Республика сегодня по своей сути — национальное государство, представляющее интересы турецкой нации. Однако с ростом регионального могущества в стране появляются различные проекты по идеологическому и политическому оформлению распространения влияния Турции на другие страны. Большинство из них учитывают национальный характер современного турецкого государства и негативное отношение значительной части турецкого населения к мигрантам.

Надо учитывать также, что время традиционных империй как таковое прошло, интеграцию больших пространств необходимо проводить на неких новых принципах, актуальных для XXI века. Но успешных проектов такого характера в мире очень немного, и Турции приходится изобретать что-то свое. Тем не менее очевидная растущая экономическая, политическая, военная и демографическая мощь нового центра силы на Ближнем Востоке не может оставаться самой в себе.

И я считаю, что скорее рано, чем поздно Турция предпримет попытку расширения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Турция видит в России союзника в противостоянии глобальному Западу»

— Вы упомянули о ностальгии некоторой части населения Турции по османским временам. Но насколько популярна идея османского возрождения среди населения Турции, в первую очередь среди электората Эрдогана?

— Такая идея популярна главным образом в своем романтизированном, культурно-идеологическом изводе. Народ с большим удовольствием смотрит сериалы о подвигах султанов, государство посвящает героям прошлого новые инфраструктурные объекты, с помпой празднует события из истории Османской империи.

Например, одним из главных событий в Стамбуле давно уже стало ежегодное празднование 29 мая захвата Константинополя войсками султана Мехмеда II в 1453 году. В этот день проводятся шествия, театрализованные представления, концерты, исторические реконструкции. Также в Турции празднуют победы в битвах при Манцикерте в 1071 году и при Чанаккале в 1915 году, многотысячным шествием по зимней погоде отмечается годовщина массовой гибели турецких солдат в сражении при Сарыкамыше в 1914–1915 годах и так далее.

Одним из наиболее знаковых событий в пользу поддержания интереса у населения к прошлому Османской империи стало торжественное превращение музея Святой Софии в 2020 году в действующую мечеть. В первую очередь это был серьезный удар по позициям светских сил — именно при Ататюрке в 1934 году Айя-София, действующая с 1453 года как мечеть, символ османского завоевания, была превращена в светский музей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Что можно сказать о восприятии турками России? Они действительно хотят сближения с Москвой?

— Идея российско-турецкого сотрудничества, которое позитивно проявило себя в последние 20 лет в экономическом плане, пользуется популярностью. С ростом напряженности на Ближнем Востоке, усилением антиамериканских и антиизраильских настроений все больше турок видят в России потенциального союзника в противостоянии «глобальному Западу». Эта тенденция находит свое отражение в культуре, в частности в литературе (серия романов «Металлическая буря», в которых Россия совместно с Турцией ведет успешное противостояние с США) и в кинематографе.

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