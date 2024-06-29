10 лет назад РФ разгромила ИГ в САР. Почему это не помогло пресечь теракты

Фото: Medyan Dairieh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцы ИГИЛ в Сирии

29 июня 2014 года группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) провозгласила создание исламского халифата в Ираке и Сирии. На пике своего могущества ИГ контролировало территорию площадью 100 тысяч квадратных километров. Что сейчас осталось от группировки, насколько она опасна, может ли возродиться и вновь стать угрозой безопасности на Ближнем Востоке и в других регионах — в материале NEWS.ru.

Как появилась ИГИЛ

Салафитская террористическая группировка «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которая выросла в ИГИЛ, появилась в 1999 году на территории Иордании. В 2003-м ее члены перебрались в Ирак, а в 2004-м присоединились к «Аль-Каиде» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Предпосылки для создания ИГИЛ на Ближнем Востоке появились после разгрома иракской армии в ходе интервенции западных стран во главе с США в 2003 году, которая привела к свержению правящего режима Саддама Хусейна. В результате Багдад утратил власть над некоторыми территориями Ирака, которые перешли под контроль в том числе религиозных экстремистов.

В 2006 году в результате слияния целого ряда террористических организаций появилась единая исламистская структура, которая после нескольких переименований получила название «Исламское государство Ирак» (ИГИ). В 2010 году экстремистскую группировку возглавил лидер одного из ее подразделений Абу Бакр аль-Багдади.

В 2011 году, после того как в соседней Сирии вспыхнула гражданская война, подразделения ИГИ начали проникать на ее территорию. Вместе с членами подконтрольной «Аль-Каиде» группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) исламисты воевали против правительственных войск, сирийской вооруженной оппозиции и курдских формирований.

Фото: U.S Army/Public domain/Wikimedia Commons Абу Бакр аль-Багдади в 2004 году

В 2013-м, добившись успехов в Сирии, ИГИ получила название, под которым стала наиболее известной, — ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта»). 29 июня 2014 года группировка объявила себя всемирным халифатом, то есть теократическим исламским государством. Абу Бакр аль-Багдади был провозглашен халифом.

Члены ИГИЛ отказались считать себя частью «Аль-Каиды», что переросло в вооруженный конфликт между группировками. Несмотря на раскол, организация занимала новые территории, особенно в Ираке. В 2014 году исламисты оккупировали несколько крупных иракских городов, таких как Эль-Фаллуджа, Тикрит, Мосул, и вплотную подошли к Багдаду.

Что привело к поражению ИГИЛ

В августе 2014 года президент США Барак Обама, откликнувшись на просьбы иракского правительства о помощи, согласовал удары американских ВВС по подконтрольным ИГИЛ территориям. Это позволило армии Ирака вытеснить террористов из ряда городов, таких как Рамади и Тикрит. В 2016 и 2017 годах были освобождены Эль-Фаллуджа и Мосул. На волне этих успехов тогдашний премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил, что правительственные войска одержали победу над ИГИЛ. По его словам, от группировки остались только небольшие ячейки в стране.

По просьбе президента Сирии Башара Асада в сентябре 2015 года Россия разместила войска на территории страны. В основном они были представлены подразделениями Воздушно-космических сил (ВКС). Благодаря авиационной поддержке российской армии в 2016 году сирийцы вернули под свой контроль Пальмиру (до 2017-го она переходила из рук в руки).

Затем при помощи ВКС РФ правительственные войска освободили от террористов второй по величине город в Сирии — Алеппо, а также Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и частичном выводе войск РФ из страны.

Кроме того, в борьбе против игиловцев участвовала сирийская вооруженная оппозиция. В 2017 году ее подразделения освободили Ракку и зачистили от боевиков восток страны. На севере Ирака и Сирии террористам противостояло курдское ополчение, а также иранские прокси-силы под командованием генерала Касема Сулеймани. К 2018 году ИГИЛ потеряла практически все территории в Ираке и Сирии.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Российский военнослужащий в Сирии

Кто сыграл решающую роль в разгроме ИГИЛ

Востоковед Семен Багдасаров напомнил, что главную роль в разгроме игиловцев в Сирии сыграли правительственные войска САР.

«На земле сопротивление террористам также оказывали курдские формирования, а российские ВКС наносили по боевикам удары с воздуха. Что касается Ирака, то его судьбу, помимо армии страны, определили шиитские формирования под руководством генерала Сулеймани, другие курдские формирования и военная авиация США», — пояснил эксперт.

Также, по его мнению, ряд побед над ИГИЛ был обусловлен действиями вооруженной оппозиции — Сирийских демократических сил. «Сравнивать вклад той или иной силы, в частности российских ВКС или американских ВВС, не имеет смысла, поскольку победа над террористами носила коалиционный характер», — считает он.

Руководитель аналитического центра Российского общества политологов востоковед Андрей Серенко согласен с Багдасаровым. Он подчеркнул, что с международным терроризмом в целом и ИГИЛ в частности нужно скоординированно бороться.

«Сейчас все внимание Запада, а также России приковано к конфликту на Украине и в Палестине. ИГИЛ же „нагуливает жирок“, так как на него не обращают много внимания. Для его ликвидации необходимо создать широкую международную коалицию. Россия, Китай, Иран, возможно, Турция, Индия, Пакистан, страны Южного Кавказа и Центральной Азии присоединятся к ней», — подчеркнул Серенко в беседе с NEWS.ru.

Он также уверен, что странам, силы которых участвовали в разгроме ИГИЛ, нужно создать полноценный аналог НАТО для борьбы с конкретной угрозой — терроризмом. По его мнению, существующие межгосударственные объединения (ШОС и БРИКС), в которых состоят некоторые из этих государств, не подходят для решения этой проблемы.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Военнослужащие сирийской армии

За какие теракты ИГИЛ брала ответственность

Несмотря на то что сейчас ИГИЛ утратила былое влияние, от организации по-прежнему исходит террористическая угроза. Ее эмиссаров регулярно задерживают в разных странах.

Представители различных отделений ИГИЛ до сих пор берут на себя ответственность за теракты. В частности, афганское подразделение группировки — «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — объявило, что именно его боевики совершили теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Согласно первоначальному плану террористов, должна была пройти перестрелка с полицией, которая не состоялась якобы из-за неисправного огнестрельного оружия.

Также «Вилаят Хорасан» поблагодарила боевиков, которые совершили теракт в Дагестане в воскресенье, 23 июня.

Самый масштабный теракт ИГИЛ произошел еще в 2014 году. Тогда на базе Спайкер в иракском Тикрите боевики устроили резню, жертвами которой стали от 1100 до 1700 безоружных шиитских курсантов. Это преступление стало вторым по количеству жертв терактом в истории XXI века после атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В каких странах сейчас действуют подразделения ИГИЛ

Помимо Афганистана, сейчас «Исламское государство» продолжает свою деятельность в Ливии. По мнению Багдасарова, правящий в Афганистане «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сможет справиться с местной ячейкой ИГИЛ. Однако он считает, что бывает трудно определить, насколько связано то или иное террористическое движение с ИГ, и оценить реальную мощь этой группировки.

Багдасаров напомнил, что в ряде регионов сохраняется ультрарадикальная идеология, которая подпитывает ИГИЛ. По мнению востоковеда, это значит, что группировка может вновь обрести былую силу.

«Под угрозой атак ИГИЛ и захвата территории остаются прежде всего регионы экономически и социально неблагополучные. Сейчас происходит подъем ИГИЛ в Афганистане, частично сохраняются их позиции в Ливии. Есть опасения, что группировка начнет действовать в Западной Сахаре, где вновь начались боестолкновения. Сомневаюсь, что в самой Сирии и Ираке сейчас стабильно», — предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь.

Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его словам, во многих случаях ИГИЛ добивалась захвата территорий с согласия местных племен. И до сих пор сложно предсказать их поведение, добавил Зелтынь.

Востоковед подчеркнул, что успех террористических движений во многом зависит от поддержки местного населения. Как он напомнил, на юге Ливии и Алжира немало лагерей ИГИЛ, которые «ждут своего часа». Возможность усиления группировки до уровня 2014 года «вполне высока», резюмировал Зелтынь.

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