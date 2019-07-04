https://static.news.ru/photo/5a250e44-9e95-11e9-a2d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: De Meester, J./Arco Images GmbH/Global Look Press

Фрагмент зуба акулы, застрявший в ноге мужчины на четверть века после неудачной встречи с морской хищницей, сослужил полезную службу науке. Учёные удивились, узнав, что в фрагменте зуба через 25 лет после инцидента всё ещё осталась ДНК для анализа. Они смогли идентифицировать животное до вида, и это первый случай в морской биологии, пишет Mirror.

Житель Флориды Джефф Уикли летом 2018 года заметил волдырь на ноге. Сначала он проигнорировал болячку, но через некоторое время извлёк из раны кусочек зуба длиной 2,5 мм. Тогда он вспомнил, что в 1994 году, ещё учась в колледже, он занимался сёрфингом и был укушен акулой у пляжа Флаглер (Флорида). Акула схватила его за ногу и слегка встряхнула, оставив несколько рваных ран. Проведя ДНК-тест фрагмента, учёные обнаружили, что он принадлежал чернопёрой рифовой акуле — Carcharhinus limbatus. Этот вид морских хищниц вырастает до 1,5 м в длину и не считается опасным.

Сначала Уикли хотел превратить найденный в ноге маленький кусочек зуба в кулон. Но в конечном итоге передал фрагмент флоридской программе исследования акул. При этом сёрфингиста весьма порадовали результаты экспертизы ДНК.

F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

Я был очень взволнован тем, что определили вид акулы — мне всегда было любопытно, кто же тогда на меня напал, — сказал он. — Я сомневался, отправить зуб в лабораторию или нет. Мне даже на минуту было страшно себе представить, что по итогам теста мне скажут, что меня укусила макрель или рыба-собака — что-то реально унизительное...

Доктор Янг, проводивший тест на ДНК, сказал, что он понимает личное любопытство Уикли.

Если бы меня укусила акула, я бы хотел знать, что это был за вид, — сказал он.

Учёные были поражены тем, что в фрагменте зуба осталась жизнеспособная ДНК для анализа, ведь всё то время. что сёрфингист носил его в мышце ноги, иммунная система мужчины атаковала чужеродную ткань.

Чернопёрые акулы, Carcharhinus limbatus, часто путешествуют по зоне прибоя Атлантического побережья Флориды в погоне за стайной рыбой. Хотя эти акулы не охотятся на людей, они всё же хищники, которые молниеносно принимают решения, что иногда приводит и к нападениям на человека — сугубо по ошибке. Уикли припомнил, что в день своего столкновения с акулой он видел большое количество кефали в воде. С тех пор он старается избегать тех областей воды, где заметно плотное скопление косяков рыбы. При этом мужчина не держит зла на акул, считая их «естественной частью нашего мира».

В целом, говорят специалисты, около 70% укусов акул остаются не идентифицированными — какой именно вид нанёс рану, неизвестно. Более точные данные о том, какие виды вовлечены в атаки на человека, могли бы помочь избежать укусов и улучшить стратегии лечения ран.

News.ru ранее сообщал о том, что за последние полвека акулы стали чаще нападать на людей. Зоологи определили наиболее опасные районы для пляжного отдыха. Впрочем, это же сделали и турфирмы, предостерегая любителей острых ощущений от чрезмерного риска.