https://static.news.ru/photo/8d803d1a-a53c-11e9-809b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: roscosmos

Обсерваторию «Спектр-РГ» всё-таки решено отправить в космос 13 июля. Дату согласовала утром Госкомиссия.

Запуск состоится сегодня, — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее в Twitter Роскосмоса появилось сообщение о «готовности ракеты-носителя к заправке компонентами топлива и пуску в 15:31 мск 13 июля». Через несколько минут твит удалили.

На орбиту оборудование доставит ракета «Протон-М». Специалисты нашли в ней недочёты, поэтому дату старта пришлось сдвинуть на один день (с 12 на 13 июля).

Изначально запуск был запланирован на 21 июня. Тогда причиной переноса стали неполадки с аккумулятором телескопа. По данным Роскосмоса, проблемы были обнаружены в рамках лётно-конструкторских испытаний на завершающем этапе подготовки аппарата, писал News.ru.

«Спектр-РГ» займётся сканированием межзвёздного пространства. Астрономические наблюдения рассчитаны на семь лет. Телескоп способен нанести на карту Вселенной около трёх миллионов чёрных дыр.