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Взрыв в Гренландии использовали для изучения других планет

Jan Woitas/dpa/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Группа учёных проекта «Сейсмометр» для исследования структуры льда и океана использовала данные о взрыве неопознанного огненного шара над Гренландией для изучения землетрясений на других планетах и лунах. Специалисты исследовали сейсмический массив в 70 км от эпицентра взрыва.

Целью учёных стало использование сейсмографов для изучения процесса взрывов и землетрясений на таких космических объектах, как ледяные луны. В частности, речь шла о Европе, спутнике Юпитера Энцеладе, спутнике Сатурна.

Специалисты уверены, что изучение подобных явлений на Земле поможет проследить аналогичный процесс на других планетах. Также это позволит изучить эволюцию объектов Солнечной системы, сообщает Nation News.

Ранее News.ru писал, что ледники Гренландии стали таять с невероятной скоростью. Исследователи изучили данные о состоянии ледового покрова острова за последние 400 лет и пришли к выводу о том, что причиной схода льдов стало потепление. Первые признаки проблемы были зафиксированы еще в середине XIX века, но к настоящему времени процесс таяния льдов ускорился настолько, что, по мнению учёных, может привести к значительному повышению уровня Мирового океана.


#ВЗРЫВ #планеты #Гренландия
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