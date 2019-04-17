Согласно общемировой статистике, каждая пятая беременность заканчивается выкидышем (15–20%). Женщины часто обвиняют в случившемся себя: носила тяжёлое, мало спала, съела что-то не то. Американские учёные утверждают: в потере беременности иногда оказывается виноват отец малыша. При недостатке определённых гормонов мужчине сложнее зачать жизнеспособного ребёнка.

Учёные из Колумбийского университета (США) совместно с экспертами из Имперского колледжа в Лондоне провели исследование причин отторжения эмбриона организмом матери. Они выяснили, что около 75% беременностей заканчиваются выкидышем из-за хромосомных аномалий в эмбрионе. Эта информация соответствует официальной статистике, опубликованной ВОЗ ещё в конце прошлого века. Природа таким способом избавляется от нежизнеспособных особей.

Часть выкидышей (более 20%) спровоцированы внешними причинами: травмами будущей мамы, заболеваниями, вредными привычками, приёмом запрещённых лекарств.

Но 1–2% младенцев были отторгнуты организмом мамы без явных на то причин. Женщина соблюдала рекомендации врача, а ребёнок не имел генетических аномалий. Учёные выяснили: виноваты в этом мужчины. А вернее — слабая подвижность их сперматозоидов и недостаток некоторых гормонов.

Nordisk Cryobank/Whitehotpix/Global Look Press

Исследователи разделили мужчин на две группы. Первые успешно стали отцами несколько раз, вторые не могли зачать ребёнка. Их партнёрши пережили как минимум три выкидыша. Выяснилось, что семенная жидкость у мужчин второй группы имеет ряд аномалий.

«Общая подвижность сперматозоидов, прогрессирующая подвижность сперматозоидов и нормальная морфология были снижены в этой группе по сравнению с контрольной группой», — говорится в тексте исследования.

Также в семенной жидкости мужчин, имевших проблемы с зачатием, наблюдался недостаток двух гормонов. Тестостерона (на 15% ниже, чем в группе здоровых мужчин) и эстрадиола (ниже на 16%, чем в контрольной группе).

Проведённый учёными анализ показал, что сперма мужчин, партнёрши которых перенесли повторный выкидыш, имела в два раза больше повреждений ДНК по сравнению с контрольной группой. Они могут быть вызваны так называемыми активными формами кислорода. Это молекулы, образованные клетками в сперме для её защиты от бактерий и инфекций.

Авторы исследования отмечают: и мужчины, и женщины должны проходить тестирование после выкидыша. Причём тестов, которые проводят сейчас в большинстве клиник, недостаточно. Тесты мужской фертильности показывают только количество сперматозоидов, их движение и морфологию. Мало кто в мире обращает внимание на количество гормонов и повреждений ДНК.

Российские учёные ещё в начале 90-х годов выявили, как мужская сперма влияет на фертильность. Соответствующие исследования проводились с 1990 года в Ивановском научно-исследовательском институте материнства и детства имени В.Н. Городкова.

Ranwen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оказалось, чем больше в семенной жидкости веществ ПАМГ-1 и ПАМГ-2, тем выше шанс у мужчины зачать здорового ребёнка. Автор метода предложил тестировать российских мужчин в массовом порядке на наличие этого вещества. Метод так и не был применён в России.

Современные российские врачи подтверждают: плодовитость пар зависит от обоих партнёров. Врач уролог, андролог, сексолог Екатерина Маркова отмечает, что качество спермы напрямую влияет на жизнеспособность эмбриона.

«Процесс оплодотворения является тайной, которая не до конца раскрыта учёными. Но доподлинно известно одно: чем больше хороших, качественных сперматозоидов, тем больше вероятность того, что женщина выносит и родит зачатого ребёнка», — отметила она.

Она отмечает, что снизить качество спермы может вредная работа, плохая экология, половые инфекции, вредные привычки.

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев высказывает другое мнение. Мужчины с явными признаками гипогонадизма, то есть с подтверждённым лабораторно низким уровнем тестостерона, часто наоборот фертильны.

«И кстати, из таких мужчин обычно получаются прекрасные отцы. Хотя правильно было бы сказать, что матери в штанах, потому как мужского в них очень мало», — сказал доктор.

Сниженный на 15% тестостерон и на 16% эстрадиол, обнаруженные у исследуемых американскими учёными мужчин второй группы, — это «статическая погрешность», уверен Калинчев. «Потому что утренний тестостерон может отличаться у одного и того же человека на много процентов изо дня в день».