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На всех этапах сборки «Союзов» установят видеорегистраторы

Roscosmos/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

За всеми этапами производства космических кораблей «Союз» будут следить с помощью видеонаблюдения. Такое решение в РКК «Энергия» приняли после ситуации с обнаружением в бытовом отсеке «Союза МС-09» отверстия от сверла.

По словам источника РИА Новости, раньше система видеофиксации имелась только на основных этапах сборки кораблей. Теперь она внедрена еще на трёх участках.

Он пояснил, что в ходе расследования не удалось установить момент сверления отверстия в бытовом отсеке, так как на видеокамеры он не попал. В итоге было решено, что его просверлили не на предприятии. Однако, чтобы исключить любую возможность подобных происшествий, на всех этапах сборки корабля было решено установить дополнительные системы видеоконтроля.

В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке.

Ранее News.ru писал о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о наличии у российских экспертов достаточного количества улик, чтобы установить причины появления дыры в корабле «Союз МС-09».


#роскосмос #РККЭнергия
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