На всех этапах сборки «Союзов» установят видеорегистраторы

За всеми этапами производства космических кораблей «Союз» будут следить с помощью видеонаблюдения. Такое решение в РКК «Энергия» приняли после ситуации с обнаружением в бытовом отсеке «Союза МС-09» отверстия от сверла.
По словам источника РИА Новости, раньше система видеофиксации имелась только на основных этапах сборки кораблей. Теперь она внедрена еще на трёх участках.
Он пояснил, что в ходе расследования не удалось установить момент сверления отверстия в бытовом отсеке, так как на видеокамеры он не попал. В итоге было решено, что его просверлили не на предприятии. Однако, чтобы исключить любую возможность подобных происшествий, на всех этапах сборки корабля было решено установить дополнительные системы видеоконтроля.
В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке.
Ранее News.ru писал о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о наличии у российских экспертов достаточного количества улик, чтобы установить причины появления дыры в корабле «Союз МС-09».