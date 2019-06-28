https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Большинство жизненных процессов, которые приводят к смерти, идут через микроциркуляции. Что, в свою очередь, приводит к подсознательному возникновению так называемых «предсмертных» переживаний.

Так российский невролог Игорь Вознюк прокомментировал исследование о необычном состоянии людей на пороге смерти, которое накануне опубликовали датские, норвежские и немецкие ученые, определив, что примерно десять процентов находящихся в опасности граждан испытывают «околосмертные чувства».

Гипоксические воздействия всегда бывали на пограничном состоянии — это искажение восприятия, паника, уход в себя и всё остальное, — цитирует эксперта РИА Новости.

Невролог назвал такую реакцию организма нормальной и отметил, что не стоит предавать этому естественному процессу серьёзного значения.

Исследование зарубежных врачей выявило, что люди чувствуют перед смертью, писал ранее News.ru.