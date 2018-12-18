Витамин В12 может превращаться в убийцу клеток

https://news.ru/storage/news/215b42c79a60c0cd600c8f3a0d40bca7/40f36af0-cb40-450e-b39f-fbd97cc88485_850.jpg Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/Global Look Press

Витамин В12 в сочетании с другими витаминами и некоторыми полезными антиоксидантами способен уничтожать здоровые клетки организма и разрушать ДНК. К такому выводу пришли учёные Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино после проведения ряда исследований.

Так, взаимодействие витамина В12 с витамином С или ацетилцистеином приводит к образованию перекиси водорода и других агрессивных молекул, которые уничтожают клетки и негативно воздействуют на ДНК.

Не менее опасно для организма сочетание витамина В12 с веществами из класса тиокарбаматов. С одной стороны, оно разрушает раковые и грибковые клетки. С другой, взаимодействие приводит к образованию дисульфама — вещества, подавляющего работу многих ферментов и губительно действующего на здоровые клетки организма.

Учёные предупреждают, что любые витамины не следует принимать бесконтрольно. Их комбинации должны подбираться квалифицированными врачами. Результаты исследований биофизиков опубликованы в издании Redox Biology.

Ранее News.ru сообщал о том, что витамины способны помешать лечению онкологических заболеваний. Кроме того, врачи называют покупку витаминов бесполезной тратой денег. Маркетологи «давят» на авитаминоз, но у современных людей он встречается очень редко.