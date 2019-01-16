Три новых вируса найдены в нефтяной скважине в Сибири

https://news.ru/storage/news/0b8845c2b6750c3aa894b4821a09c96f/5993bd34-c815-4e9c-9700-c676df7f0416_850.jpg Markus Heine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские биологи обнаружили в одной из экспериментальных глубинных нефтяных скважин в Томской области сразу три ранее неизвестных вида вирусов, которые живут на глубине около двух километров. Открытие поможет лучше понять эволюцию подземной биосферы, изолированной от поверхности на протяжении миллионов лет.

Долгое время считалось, что жизнь существует на поверхности Земли, в её океанах и узкой прослойке почвы и грунта на дне морей. Однако позднее появились доказательства того, что границы биосферы значительно шире. Так, колонии бактерий были найдены на дне Марианской впадины и внутри горных пород.

Затем были обнаружены многоклеточные организмы, живущие «под землей». Например, многоножка Geophilus hadesi, обитающая на дне километровой пещеры в Хорватии, а также нематоды из рода Poikilolaimus — в золотых шахтах ЮАР.

Новые вирусы, по данным учёных, относятся к числу бактериофагов из порядка Caudovirales. Представители этой группы на поверхности поражают около двух сотен родов бактерий и архей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор согласовывает план перехода на новую вакцину от гриппа, которую начнут получать россияне в конце зимы и начале весны. Недавно он был утверждён министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.