ВЭБ будет создавать научно-технологическую долину МГУ

https://news.ru/storage/news/4726504969935926758fcdb846bd7b28/db3da334-2052-4ac7-baa0-a9e5be1b96df_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что его госкорпорация примет участие в создании научно-технологической долины МГУ. Он подчеркнул, что у вуза есть полное понимание, какие направления науки нужно развивать в этом кластере и какие условия жизни там создавать.

«Я не знаю, о чем состоялась договоренность с мэром Москвы, но в любом случае, как бы там ни было, ВЭБ здесь будет принимать участие, и я в личном качестве готов здесь, это очень интересный проект», — сказал Шувалов на заседании попечительского совета МГУ.

Ранее ректор университета Виктор Садовничий заявлял, что отдельные кластеры долины будут посвящены наноматериалам, биомедицинским, космическим исследованиям, информационным и вычислительным технологиям, наукам о Земле, робототехнике.

News.ru писал о том, что студенты МГУ подарили президенту Владимиру Путину книгу «Поэтическое приношение Александру III». Сборник учащиеся составляли сами. Также главе страны показали ряд вузовских разработок. Так, ему продемонстрировали гироскопическую платформу, которая позволяет проводить хирургические операции во время транспортировки пострадавших, соленоидный двигатель и шнекоход. Это машина, которая может передвигаться по любой поверхности.