https://static.news.ru/photo/4dbe30e8-a57c-11e9-9f8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Археологи в ходе раскопок в Великом Новгороде нашли уникальную печать XII века.

По данным Новгородского госмузея-заповедника, находка была совершена на базовом для Новгородской археологической экспедиции Троицком 15-м раскопе рядом с Кремлём.

Это первая печать в своём роде. На ней присутствуют изображения Иоанна Предтечи и тронной Богоматери. С её помощью был скреплён какой-то очень важный документ. По мнению учёных, за изготовление свинцовой печати ответственен византийский мастер. Специалисты продолжают её изучение.

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