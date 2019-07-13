Археологи в ходе раскопок в Великом Новгороде нашли уникальную печать XII века.
По данным Новгородского госмузея-заповедника, находка была совершена на базовом для Новгородской археологической экспедиции Троицком 15-м раскопе рядом с Кремлём.
Это первая печать в своём роде. На ней присутствуют изображения Иоанна Предтечи и тронной Богоматери. С её помощью был скреплён какой-то очень важный документ. По мнению учёных, за изготовление свинцовой печати ответственен византийский мастер. Специалисты продолжают её изучение.
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