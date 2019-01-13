В МГУ появится 10 новых магистерских программ

https://news.ru/storage/news/63edc9208d26677e23e54b71f4094c72/98260371-9eae-42f1-afb0-48f74fec0b30_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Порядка десяти новых магистерских программ появится в Московском государственном университете им. Ломоносова в 2019 году.

«В этом году будет впервые произведён набор на факультет космических исследований и на около 10 новых магистерских программ», — сказал в день открытых дверей университета ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он также отметил, что в последние годы в МГУ открылось более 20 новых факультетов и конкурс на них иногда выше, чем на классические факультеты.

Ректор подчеркнул, что вуз принимает порядка 10 тыс. человек на первый курс, из них 1500 — победители международных олимпиад и олимпиад школьников.

Ранее News.ru писал, что на базе филиала МГУ в Севастополе с февраля текущего года начнётся подготовка специалистов в области морских биотехнологий и морского фермерства. Обучение будет длиться 10 месяцев. После окончания курсов слушатель получит документ МГУ, подтверждающий, что он прошёл курс профессиональной переподготовки «Геоэкология и морские биотехнологии». На территории Севастополя уже сформировано восемь рыбоводных участков общей площадью 540 га.