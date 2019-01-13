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В МГУ появится 10 новых магистерских программ

Сергей Булкин/News.ru

наука [ версия для печати ]

Порядка десяти новых магистерских программ появится в Московском государственном университете им. Ломоносова в 2019 году.

«В этом году будет впервые произведён набор на факультет космических исследований и на около 10 новых магистерских программ», — сказал в день открытых дверей университета ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он также отметил, что в последние годы в МГУ открылось более 20 новых факультетов и конкурс на них иногда выше, чем на классические факультеты.

Ректор подчеркнул, что вуз принимает порядка 10 тыс. человек на первый курс, из них 1500 — победители международных олимпиад и олимпиад школьников. 

Ранее News.ru писал, что на базе филиала МГУ в Севастополе с февраля текущего года начнётся подготовка специалистов в области морских биотехнологий и морского фермерства. Обучение будет длиться 10 месяцев. После окончания курсов слушатель получит документ МГУ, подтверждающий, что он прошёл курс профессиональной переподготовки «Геоэкология и морские биотехнологии». На территории Севастополя уже сформировано восемь рыбоводных участков общей площадью 540 га.


#мгу #вуз
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