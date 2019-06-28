https://static.news.ru/photo/15a7eb8a-9b2d-11e9-9047-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Давид Сакварелидзе/1tv.ge

Грузинские археологи обнаружили на стенах церкви Кочало в Лагодехском заповеднике уникальную надпись на древнегрузинском языке. Она датируется X веком.

В надписи упоминаются царь Эрети (историческая область Грузии) Адарна и царица Динара. Помимо упоминания царя и царицы, о существовании которых по сей день мы знали лишь из устных источников, уникальность находки заключается в том, что в ней приводятся несколько неизвестных до сегодняшнего дня имён правителей Грузии и неизвестные топонимы исторической Эрети, — сообщает Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии.

Палеографы полноценно изучат надписи на следующей неделе, после чего опубликуют отчёт, пишет ТАСС.

Согласно обнаруженной надписи, становится также известно, что церковь Кочало, построенная в VI–VII веках, к концу X века была монастырём. При нападении персидского шаха Абасса I в 1614–1617 годах она была разрушена. Имеет статус памятника культурного наследия с 2006 года.

Ранее News.ru писал, что российские археологи нашли в городе Иерихон монету, отчеканенную во времена правления Ирода Архелая, то есть в предполагаемый период жизни Иисуса Христа. Она была частью большой нумизматической коллекции. Помимо неё исследователям удалось обнаружить образцы средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов.