Грузинские археологи обнаружили на стенах церкви Кочало в Лагодехском заповеднике уникальную надпись на древнегрузинском языке. Она датируется X веком.
В надписи упоминаются царь Эрети (историческая область Грузии) Адарна и царица Динара. Помимо упоминания царя и царицы, о существовании которых по сей день мы знали лишь из устных источников, уникальность находки заключается в том, что в ней приводятся несколько неизвестных до сегодняшнего дня имён правителей Грузии и неизвестные топонимы исторической Эрети, — сообщает Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии.
Палеографы полноценно изучат надписи на следующей неделе, после чего опубликуют отчёт, пишет
Согласно обнаруженной надписи, становится также известно, что церковь Кочало, построенная в VI–VII веках, к концу X века была монастырём. При нападении персидского шаха Абасса I в 1614–1617 годах она была разрушена. Имеет статус памятника культурного наследия с 2006 года.
Ранее News.ru писал, что российские археологи нашли в городе Иерихон монету, отчеканенную во времена правления Ирода Архелая, то есть в предполагаемый период жизни Иисуса Христа. Она была частью большой нумизматической коллекции. Помимо неё исследователям удалось обнаружить образцы средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов.