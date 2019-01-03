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Университет для роботов обещали создать в России

Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Университет для обучения роботов и искусственного интеллекта в России появится к 2035 году. Об этом сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет».

«К 2035 году в России появится „университет“ для обучения искусственного интеллекта, или организация, на базе которой будут проходить тесты и совершенствоваться технологии цифрового сознания опытными специалистами», — цитирует РИА Новости представителя НТИ «Автонет».

Собеседник агентства отметил, что сотрудниками центра станут выпускники профильных вузов, которые будут обучать искусственный интеллект прикладным задачам в области внедрения в транспортную инфраструктуру города автоматизированных транспортных средств и технологий связи V2X. Речь идёт о сервисах, с помощью которых автомобиль взаимодействует с другим транспортным средством, инфраструктурой или окружающей средой.

Специалисты будут тестировать и развивать разработки искусственного интеллекта в институтах, которые появятся на базе вузов. Профессия учителя по обучению искусственного интеллекта, как считают в НТИ «Антонет», станет одной из приоритетных специальностей будущего в областях связи, а также информационных и коммуникационных технологий. Такие специалисты будут разрабатывать и проектировать алгоритмы искусственного интеллекта для умной городской мобильности и транспортно-логистических услуг.

В настоящее время в России нет образовательных учреждений, обучающих «педагогике» искусственного интеллекта. Но в ближайшие пять лет такие специализации будут доступны для россиян в технических вузах, уверены в НТИ «Антонет».

Ранее News.ru сообщал, что команда специалистов в области компьютерного зрения из ВШЭ создала технологию, которая поможет нейросетям более точно и быстро идентифицировать пол и возраст отдельных людей. Инновация стала основой для систем оффлайн-распознавания в мобильных приложениях на Android.


#образование #педагоги #искусственныйинтеллект
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