https://static.news.ru/photo/e4712b64-b69b-11e9-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российский академик, директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашёв скончался на 88-м году жизни.

О смерти учёного сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалёв.

В 1964 году Кардашёв создал шкалу уровня развития цивилизаций, которую назвали его именем. В ней астрофизик разделил стадии внеземных цивилизаций по уровню потребления энергии. На первом находится использование ресурсов своей планеты, на втором — звезды, а на третьем — галактики.

Помимо этого, учёный предсказал существование пульсаров ещё до их открытия. Также он был соавтором идеи интерферометрии для изучения Вселенной.

Ранее News.ru писал, что заслуженный профессор Высшей школы экономики и деятель науки, социолог Овсей Шкаратан умер в возрасте 87 лет. Он заведовал лабораторией сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук.