https://static.news.ru/photo/ffaeaf98-9bff-11e9-bda4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чешские исследователи выяснили, что объём серого вещества у граждан, переживших холокост, меньше, чем у их ровесников, избежавших, например, заключения в нацистские концлагеря. По данным учёных, различия наблюдаются в областях мозга, отвечающих за память, обучение, мотивацию и эмоции.

При этом, узники, достигшие 12-летнего возраста на момент попадания в плен к гитлеровцам, страдали от изменений в организме меньше тех, кто был моложе 12 лет, сообщает сайт Европейской академии неврологии .

Учёные провели МРТ головного мозга 46 выжившим в концлагерях (средний возраст добровольцев — 79,5 года). Экспериментальную группу разделили на две, в зависимости от возраста в момент освобождения в 1945 году: старше и моложе 12 лет. В контрольную группу вошли 28 человек, ни родные которых, ни они сами не оказывались в концлагерях (средний возраст участников в контрольной группе — 80 лет).

В настоящий момент авторы также изучают возможное влияние холокоста на детей и внуков узников: как показывают предварительные данные, у потомков бывших заключённых могут быть ослаблены связи между отделами мозга, отвечающими за память и обработку эмоций.

В дальнейшем неврологи планируют обнаружить у потомков жертв преступной политики Гитлера биомаркеры психологической резилентности (пластичности) — способности восстанавливаться после стресса.

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