Чешские исследователи выяснили, что объём серого вещества у граждан, переживших холокост, меньше, чем у их ровесников, избежавших, например, заключения в нацистские концлагеря. По данным учёных, различия наблюдаются в областях мозга, отвечающих за память, обучение, мотивацию и эмоции.
При этом, узники, достигшие 12-летнего возраста на момент попадания в плен к гитлеровцам, страдали от изменений в организме меньше тех, кто был моложе 12 лет, сообщает сайт
Учёные провели МРТ головного мозга 46 выжившим в концлагерях (средний возраст добровольцев — 79,5 года). Экспериментальную группу разделили на две, в зависимости от возраста в момент освобождения в 1945 году: старше и моложе 12 лет. В контрольную группу вошли 28 человек, ни родные которых, ни они сами не оказывались в концлагерях (средний возраст участников в контрольной группе — 80 лет).
В настоящий момент авторы также изучают возможное влияние холокоста на детей и внуков узников: как показывают предварительные данные, у потомков бывших заключённых могут быть ослаблены связи между отделами мозга, отвечающими за память и обработку эмоций.
В дальнейшем неврологи планируют обнаружить у потомков жертв преступной политики Гитлера биомаркеры психологической резилентности (пластичности) — способности восстанавливаться после стресса.
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