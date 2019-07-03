https://static.news.ru/photo/7c84e634-9db5-11e9-a837-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Институт археологии РАН предоставил сотрудникам Курчатовского института качественные изображения недостающего текста новгородских берестяных грамот 14–15 веков.

Съёмка велась на специально подготовленный фотоаппарат без низкочастотного фильтра, что позволило зафиксировать отражённый инфракрасный свет в диапазоне 940–1100 нм и получить снимки видимой люминесценции при освещении грамоты ультрафиолетовым светом, — рассказал RT научный сотрудник Центра палеоискусства Института археологии РАН Александр Пахунов.

Исследователям удалось выяснить, что тексты на берестяных грамотах были написаны чернилами. Эксперты установили их состав, а затем выполнили цифровую обработку изображения, что сильно усилило контраст между фоном и текстом.

В общей сложности были изучены и восстановлены тексты трёх грамот. Эти исторические артефакты обнаружили в начале 1970-х и два года назад.

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