Швейцарские учёные установили взаимосвязь между размером мозга животного и его отцовскими качествами.
Объём мозга влияет на интеллект, но забирает много энергии на питание. А это значит, что детёнышам нужно больше пищи, что не всегда может обеспечить мать.
Только стабильное и надежное снабжение энергией, которое обеспечивает, к примеру, помощь со стороны отца, позволяет в процессе эволюции развиться крупному мозгу, — цитирует авторов исследования ТАСС.
Ранее News.ru писал, что особое ласковое выражение глаз у собак, которое появилось в ходе эволюции, позволяет животным общаться с человеком, считают учёные из Портсмутского университета и Университета Дюкейн. По их мнению, в некоторых случаях форма бровей и «щенячий взгляд» помогают четвероногим манипулировать своими хозяевами.