https://static.news.ru/photo/e576bbe2-9327-11e9-ab86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Швейцарские учёные установили взаимосвязь между размером мозга животного и его отцовскими качествами.

Объём мозга влияет на интеллект, но забирает много энергии на питание. А это значит, что детёнышам нужно больше пищи, что не всегда может обеспечить мать.

Только стабильное и надежное снабжение энергией, которое обеспечивает, к примеру, помощь со стороны отца, позволяет в процессе эволюции развиться крупному мозгу, — цитирует авторов исследования ТАСС .

Ранее News.ru писал, что особое ласковое выражение глаз у собак, которое появилось в ходе эволюции, позволяет животным общаться с человеком, считают учёные из Портсмутского университета и Университета Дюкейн. По их мнению, в некоторых случаях форма бровей и «щенячий взгляд» помогают четвероногим манипулировать своими хозяевами.