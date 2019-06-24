https://static.news.ru/photo/0ed7b600-96a0-11e9-9ec4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Американские биологи обнаружили в кишечнике сильнейших спортсменов особую группу бактерий из рода Veillonella, повышающих их выносливость.

Когда мы анализировали микрофлору бегунов, участвовавших в Бостонском марафоне, нас сразу же привлекли эти микробы. Этих бактерий оказалось заметно больше в кишечнике любителей забегов, чем у простых людей, — рассказал учёный Гарвардского университета Александр Костич в журнале Nature Medicine .

Костич и его коллеги изучили образцы микрофлоры 15 участников ежегодного марафона, а также десяти добровольцев, ведущих малоподвижный образ жизни. Оказалось, что обнаруженная у бегунов бактерия вырабатывает пропионовую кислоту — один из главных продуктов разложения глюкозы, который клетки могут использовать для получения энергии. Сейчас учёные разрабатывают на её основе пробиотик, который мог бы помочь людям меньше уставать.

Как писал News.ru, учёные-нейробиологи Университета Сассекса в Великобритании исследовали влияние низких доз алкоголя (предел, допустимый для вождения) на поведение человека. Их работа показала, что употребление даже 0,5 л пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли. Эксперты рассматривали психологическую особенность людей «сближать» во времени волевое действие и последующий стимул. Например, когда звуки или свет (физические стимулы) следуют за движениями пальца или руки (добровольные действия), люди оценивают действия как происходящие позже, а стимулы — как происходящие раньше, чем в действительности, как бы «связывая» их.