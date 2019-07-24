https://static.news.ru/photo/63343672-ae2b-11e9-9564-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Австрийские учёные насчитали почти 100 млн бактерий внутри яблока, причём большая их часть находится в зёрнах.

Исследователи пытались смыть микроорганизмы с поверхности фрукта, но им не удалось этого сделать, сообщает портал Chrdk .

Как утверждают учёные, в яблоке бактерий даже меньше, чем в столовой ложке йогурта, но назвать стерильным этот фрукт нельзя.

При этом несмотря на разнообразие микроорганизмов, такие патогенные бактерии, как кишечная палочка или палочка Шигелла, учёные не обнаружили.

Однако вредные микроорганизмы в яблоках всё-таки есть. Они находятся внутри плода в незначительных количествах. Учёные считают, что их численность подавлялась безопасными для человеческого организма представителями микромира.

Диетологи включили яблоки в летнюю диету «Светофор», во время которой каждый день в пищу употребляются овощи и фрукты одного цвета, ранее писал News.ru.