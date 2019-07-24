Австрийские учёные насчитали почти 100 млн бактерий внутри яблока, причём большая их часть находится в зёрнах.
Исследователи пытались смыть микроорганизмы с поверхности фрукта, но им не удалось этого сделать, сообщает портал
Как утверждают учёные, в яблоке бактерий даже меньше, чем в столовой ложке йогурта, но назвать стерильным этот фрукт нельзя.
При этом несмотря на разнообразие микроорганизмов, такие патогенные бактерии, как кишечная палочка или палочка Шигелла, учёные не обнаружили.
Однако вредные микроорганизмы в яблоках всё-таки есть. Они находятся внутри плода в незначительных количествах. Учёные считают, что их численность подавлялась безопасными для человеческого организма представителями микромира.
Диетологи включили яблоки в летнюю диету «Светофор», во время которой каждый день в пищу употребляются овощи и фрукты одного цвета, ранее писал News.ru.