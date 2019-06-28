Британский учёные обнаружили чудодейственную силу кофейных зёрен на человеческий организм. Исследователи из Ноттингемского университета опубликовали окончательный отчёт по результатам проведённых экспериментов.
В результате специалисты пришли к выводу, что самым эффективным средством в борьбе с ожирением и диабетом является кофе, который активизирует защитные механизмы организма.
Британские специалисты отмечают, что кофе стимулирует серо-коричневый жир, который производит тепло в теле человека, повышает сахар в крови и сжигая белый жир — хранитель избыточный калорий.
Профессор Майкл Симондс в своём отчёте, опубликованном на портале
Исследователи обнаружили, что серо-коричневая жировая ткань у большинства людей находится в области шеи, который нагревается за счёт употребления кофе.
На основе полученных открытий специалисты планируют создать лекарственные средства для больных диабетом, а также для людей страдающих ожирением.
Ранее британские учёные создали браслет для людей, страдающих от депрессии, повышенной тревожности и биполярных расстройств, писал News.ru.