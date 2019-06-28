https://static.news.ru/photo/ba30e11c-9a73-11e9-9270-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Voller Ernst/Siegfried Steinac/Global Look Press

Британский учёные обнаружили чудодейственную силу кофейных зёрен на человеческий организм. Исследователи из Ноттингемского университета опубликовали окончательный отчёт по результатам проведённых экспериментов.

В результате специалисты пришли к выводу, что самым эффективным средством в борьбе с ожирением и диабетом является кофе, который активизирует защитные механизмы организма.

Британские специалисты отмечают, что кофе стимулирует серо-коричневый жир, который производит тепло в теле человека, повышает сахар в крови и сжигая белый жир — хранитель избыточный калорий.

Профессор Майкл Симондс в своём отчёте, опубликованном на портале EurekAlert , утверждает, что даже одна чашка кофе поможет улучшить работу коричневого жира человека.

Исследователи обнаружили, что серо-коричневая жировая ткань у большинства людей находится в области шеи, который нагревается за счёт употребления кофе.

На основе полученных открытий специалисты планируют создать лекарственные средства для больных диабетом, а также для людей страдающих ожирением.

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