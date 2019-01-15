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Учёные выяснили способ избежать инфаркта

Александр Авилов/АГН «Москва»

наука [ версия для печати ]

Физическая активность и отсутствие лишнего веса почти вдвое снижают вероятность сердечного приступа. Такие выводы обнародовала группа кардиологов из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме.

Специалисты на протяжении 10 лет наблюдали за здоровьем жителей одного из округов Норвегии. В общей сложности там проживали около 100 тыс. человек. Участвовать в научном проекте согласилась половина из них. Но допуск получили лишь 12 тыс. абсолютно здоровых добровольцев.

Им предстояло ежедневно делать зарядку по особой программе, разработанной для укрепления сердца и сосудов. Выяснилось, что повышение выносливости на одну условную единицу снижало риск преждевременной смерти от коронарной болезни сердца и сердечных приступов на 15%. Самые тренированные норвежцы умирали от остановок сердца примерно в два раза реже, чем остальные участники наблюдений.

Как отмечают исследователи, это в равной степени актуально как для мужчин, так и для женщин, а также и для молодых, и для пожилых людей.

«Мы надеемся, что наши наблюдения побудят жителей планеты больше заниматься спортом и прокачивать свою выносливость. Всего несколько месяцев изнурительных тренировок заметно снизят вероятность заполучить остановку сердца в будущем», — написал один из исследователей Йон Летнес в научной статье в European Heart Journal.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность остаются одной из основных причин смертности в мире. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают около 17 млн человек.

Ранее, как сообщал News.ru, специалисты спрогнозировали бессмертие людей уже к концу текущего столетия. При необходимости «чинить» и постоянно обновлять организм людей смогут вживляемые в тело наноботы.


#наука #здоровье #ученые #инфаркты
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