Учёные создали имплантат для похудения

https://news.ru/storage/news/b5ae7cd93a4a5dc9584ec70cb7405a31/54011fc3-f330-457e-be36-a15c024ee7ab_850.jpg Stefan Kiefer/Global Look Press

Группа учёных Висконсинского университета в Мэдисоне (США) разработала вживляемое в организм устройство, которое может стать новым перспективным оружием в борьбе с ожирением. Его эффективность уже подтверждена лабораторными испытаниями.

Имплантат представляет собой миниатюрный прибор диаметром менее одного сантиметра. Он генерирует электрические импульсы, подобные тем, что производит желудок, и доставляет их к блуждающему нерву, связывающему желудок с мозгом. Эти импульсы «обманывают» мозг, посылая сигналы о заполненности желудка после нескольких проглоченных кусочков, что помогает контролировать потребление пищи, пояснил один из создателей имплантата Сюдун Ван.

Он добавил, что прибор вживляется в организм методом желудочного шунтирования. Эта процедура обратима – имплантат можно извлечь в любое время. Кроме того, ему не требуются источники питания – внутренние генераторы прибора заряжаются от колебаний стенок желудка.

Ученые испытали имплантат на крысах. Прибор помог грызунам сбросить до 40% массы тела. На очереди испытания на более крупных животных и на добровольцах из числа людей, сообщает издание MedicalXpress.

Ранее News.ru сообщал о том, что в России заметно выросло число людей, страдающих ожирением. Только за прошлый год количество жителей страны с таким диагнозом увеличилось на 6%. Власти сделали борьбу с ожирением частью национального проекта по демографии и намереваются внедрить системы мониторинга за питанием различных групп населения.