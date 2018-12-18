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Учёные создали имплантат для похудения

Stefan Kiefer/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Группа учёных Висконсинского университета в Мэдисоне (США) разработала вживляемое в организм устройство, которое может стать новым перспективным оружием в борьбе с ожирением. Его эффективность уже подтверждена лабораторными испытаниями.

Имплантат представляет собой миниатюрный прибор диаметром менее одного сантиметра. Он генерирует электрические импульсы, подобные тем, что производит желудок, и доставляет их к блуждающему нерву, связывающему желудок с мозгом. Эти импульсы «обманывают» мозг, посылая сигналы о заполненности желудка после нескольких проглоченных кусочков, что помогает контролировать потребление пищи, пояснил один из создателей имплантата Сюдун Ван.

Он добавил, что прибор вживляется в организм методом желудочного шунтирования. Эта процедура обратима – имплантат можно извлечь в любое время. Кроме того, ему не требуются источники питания – внутренние генераторы прибора заряжаются от колебаний стенок желудка.

Ученые испытали имплантат на крысах. Прибор помог грызунам сбросить до 40% массы тела. На очереди испытания на более крупных животных и на добровольцах из числа людей, сообщает издание MedicalXpress.

Ранее News.ru сообщал о том, что в России заметно выросло число людей, страдающих ожирением. Только за прошлый год количество жителей страны с таким диагнозом увеличилось на 6%. Власти сделали борьбу с ожирением частью национального проекта по демографии и намереваются внедрить системы мониторинга за питанием различных групп населения.


#сша #наука #Похудение
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