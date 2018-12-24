Учёные превратили в стволовые клетки крови человека

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Учёные из Немецкого центра исследования рака в Хайдельберге перепрограммировали клетки крови человека и фибробласты в стволовые клетки нервной системы гомогенного типа.

«Это может обеспечить источник нервных стволовых клеток для применений в регенеративной медицине», — говорится в работе, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

Для немецких биологов это открытие стало особенно важным, потому что в Германии создание эмбриональных стволовых клеток человека запрещено.

Ранее News.ru писал, что множество новых и неожиданных наночастиц, а также способ регуляции их состава и свойств выявила группа учёных из России и Китая. Результаты их работы опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics. Исследователи рассмотрели два класса наночастиц, важных для катализа: железо-кислород и церий-кислород. В итоге они обнаружили частицы, обладающие повышенной стабильностью, которые могут иметь неожиданные химические составы: Fe6O4, Fe2O6, Fe4O13, Ce5O6, Ce3O12.