Учёные получили первые снимки чёрной дыры

https://news.ru/storage/news/da71ce0c70c3173dbee80279def97d10/c3d3f75b-fd09-4454-9522-9506398d6ea2_850.jpg M. Weiss/Chandra X-ray Center/Global Look Press

Астрономы заявили, что получили первые детальные снимки сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути, на которых обнаружились выбросы необычной формы, не предсказанные теорией.

Учёные использовали телескопы сети Event Horizon Telescope, чтобы изучить сверхмассивную чёрную дыру, которая располагается в созвездии Стрельца на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Объект расположен в самом центре Млечного Пути. Чёрная дыра не излучает свет, а вращающийся вокруг неё диск вещества неотличим от такового у нейтронных звёзд. Поэтому исследователи попытались запечатлеть её «тень» — тёмную область на фоне видимого излучения. Результаты съёмок будут обнародованы весной 2019 года. Сейчас учёные завершают обработку полученных данных, сообщает The Guardian.

Как ранее писал News.ru, Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли. Научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев рассказал, что «Спектр-РГ» сможет показать, как сливаются чёрные дыры и рождаются всплески гамма-излучения. Кроме того, «Спектр-РГ» сможет относительно точно установить, когда погаснет Солнце. Астрофизическая обсерватория с помощью рентгеновских волн сможет заглянуть в далёкое прошлое нашей Вселенной.