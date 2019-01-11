USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,287 $   Brent60.28 $ Bitcoin3,669.08 $
МОСКВА-11°C23:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. наука

Учёные получили первые снимки чёрной дыры

M. Weiss/Chandra X-ray Center/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Астрономы заявили, что получили первые детальные снимки сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути, на которых обнаружились выбросы необычной формы, не предсказанные теорией.

Учёные использовали телескопы сети Event Horizon Telescope, чтобы изучить сверхмассивную чёрную дыру, которая располагается в созвездии Стрельца на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Объект расположен в самом центре Млечного Пути. Чёрная дыра не излучает свет, а вращающийся вокруг неё диск вещества неотличим от такового у нейтронных звёзд. Поэтому исследователи попытались запечатлеть её «тень» — тёмную область на фоне видимого излучения. Результаты съёмок будут обнародованы весной 2019 года. Сейчас учёные завершают обработку полученных данных, сообщает The Guardian.

Как ранее писал News.ru, Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли. Научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев рассказал, что «Спектр-РГ» сможет показать, как сливаются чёрные дыры и рождаются всплески гамма-излучения. Кроме того, «Спектр-РГ» сможет относительно точно установить, когда погаснет Солнце.  Астрофизическая обсерватория с помощью рентгеновских волн сможет заглянуть в далёкое прошлое нашей Вселенной.


#ученые #космос #чернаядыра
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
политика 18:42, 11 января 2019
НАСА уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина
общество 17:16, 11 января 2019
Учёные раскрыли тайну статуй на острове Пасхи
общество 17:03, 10 января 2019
Рогозин хочет вернуть России лидерство в космосе
наука 10:34, 10 января 2019
Роскосмос может создать ракетостроительный холдинг
наука 19:47, 9 января 2019
Учёные из РФ и Китая займутся глубоководными исследованиями
Лента новостей
экономика 23:45
«Алроса» продала алмазов на $4,5 млрд
происшествия 23:33
Крыша упала на людей в Харькове
общество 23:29
Закон о безопасности Рунета создаст критическую уязвимость
культура 23:22
Самым перспективным музыкантом в мире стал Octavian
политика 22:59
Оппозиция Гвинеи обвинила посла РФ в подрыве суверенитета
Другие новости
наука 03:59
На всех этапах сборки «Союзов» установят видеорегистраторы
наука 15:28
МС-21 проектируют из отечественных композитов
наука 10:34
Роскосмос может создать ракетостроительный холдинг
наука 07:27
Рогозин: NASA продолжит возить астронавтов на «Союзах»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top