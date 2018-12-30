Учёные объяснили тёмную энергию с помощью теории струн

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Шведские физики из института Уппсалы создали на основе теории струн новую космологическую модель, которая способна объяснить темную энергию. Результаты их исследования опубликованы в журнале Physical Review.

Согласно ему, наша Вселенная представляет границу расширяющегося в пространстве пузыря, а все частицы — это проявления струн, закрепленных концом в нашем пространстве, но расположенных в дополнительном.

Ранее News.ru писал о том, что учёные из Оксфордского университета предложили новую космологическую модель, которая объясняет взаимодействие тёмной материи и тёмной энергии. По предположениям физиков, эти две субстанции составляют 95% Вселенной, однако невидимы, а их физическая природа остаётся загадкой.