Учёные объяснили тёмную энергию с помощью теории струн

Шведские физики из института Уппсалы создали на основе теории струн новую космологическую модель, которая способна объяснить темную энергию. Результаты их исследования опубликованы в журнале Physical Review.
Согласно ему, наша Вселенная представляет границу расширяющегося в пространстве пузыря, а все частицы — это проявления струн, закрепленных концом в нашем пространстве, но расположенных в дополнительном.
Ранее News.ru писал о том, что учёные из Оксфордского университета предложили новую космологическую модель, которая объясняет взаимодействие тёмной материи и тёмной энергии. По предположениям физиков, эти две субстанции составляют 95% Вселенной, однако невидимы, а их физическая природа остаётся загадкой.