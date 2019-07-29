https://static.news.ru/photo/5add948c-b213-11e9-9afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Воздействие слонов на окружающую среду уменьшает объём выбросов углекислого газа в атмосферу Земли. К такому выводу пришли учёные университета Сент-Луиса в США.

Биологи в течение нескольких экспедиций изучили поведение слонов в различных районах Центральной Африки, пишет Nature Geoscience .

Мы обнаружили, что в ареалах этих животных произрастают деревья с пышной кроной, которые формируют густой лес, — сообщил профессор Стивен Блейк.

По его словам, такие деревья поглощают больше углекислого газа, снижая тем самым парниковый эффект. Немалую роль в данном процессе, как полагают исследователи, играют крупные млекопитающие.

Как правило, густой лес образуют медленнорастущие деревья, которые не вызывают особого интереса у слонов. Вместо них животные поедают и вытаптывают быстрорастущие растения, тем самым освобождая пространство для их «медленных» конкурентов. Через несколько лет на этом месте появляется плотный зеленый покров, — объяснил Стивен Блейк.

Для искусственного выращивания подобных деревьев без помощи слонов человечеству пришлось бы потратить по меньшей мере $43 млрд.

Как писал News.ru, ранее жители Калининграда выступили против гастролей цирков с животными, и, в частности, шоу слонов. Петицию с требованием запретить грядущее выступление подписали более 55 тысяч человек.