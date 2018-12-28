Учёные МГУ раскрыли секрет слизня-потрошителя

Полусантиметровый морской слизень Vayssierea elegans из Японского моря питается многощетинковыми червями с помощью биосверла. Он высасывает своих жертв языком-радулой, похожим на ленту из крюков. С их помощью моллюск выдёргивает червяка из трубки и засасывает его с помощью специальной мышцы. Охотничьи секреты рыжих голожаберных моллюсков раскрыли российские исследователи МГУ.
Голожаберные рыжие моллюски — близкие родственники улиток, которые в ходе эволюции утратили раковину и живут преимущественно в морях. Их добыча — морские многощетинковые черви из семейства Serpulidae, которые питаются, фильтруя воду.
«Моллюск наползает на трубочку червя и достает его оттуда при помощи специализированных субэпителиальных желёз», — сообщила Анна Михлина из МГУ имени М. В. Ломоносова.
По её словам, большая часть морских моллюсков питается планктоном или органическими останками других живых существ. Морские улитки-«киллеры» из рода Crassispira охотятся на рыб, выстреливая в их тело особым биологическим гарпуном, начинённым нервно-паралитическим ядом на базе «боевой» версии инсулина. Другие слизни почти полностью отказались от пищи, перейдя на «фотосинтез», информирует «Ридус».
Ранее учёные из Сколтеха и МФТИ исследовали белковый и жировой состав кости мамонта, обнаруженной на реке Яне в Сибири. Были идентифицированы 98 белков и 73 липида, писал News.ru.