Учёные МГУ продвинулись в поиске способа замедлить старение

https://news.ru/storage/news/e759090b7eab5d264e538e13759dd7a3/8906d560-c16e-4305-a18f-07044e8f0b7c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты МГУ связали биосинтез белка с возможностью продлевать жизнь.

На основании последних исследований они сделали вывод, что контролируя протеостаз — баланс синтеза и распада белков — можно напрямую влиять на процесс старения.

С возрастом протеостаз нарушается, так как в клетках образуются испорченные белки, которые мешают ей нормально функционировать. Затормозить это может вмешательство в синтез белка. Блокаторы опасных этапов этого процесса помогут восстановить баланс в клетке. Это и замедлит старение организма.

Ранее News.ru писал о том, что учёные из Немецкого центра исследования рака в Хайдельберге перепрограммировали клетки крови человека и фибробласты в стволовые клетки нервной системы гомогенного типа.