Учёные МГУ продвинулись в поиске способа замедлить старение

Специалисты МГУ связали биосинтез белка с возможностью продлевать жизнь.
На основании последних исследований они сделали вывод, что контролируя протеостаз — баланс синтеза и распада белков — можно напрямую влиять на процесс старения.
С возрастом протеостаз нарушается, так как в клетках образуются испорченные белки, которые мешают ей нормально функционировать. Затормозить это может вмешательство в синтез белка. Блокаторы опасных этапов этого процесса помогут восстановить баланс в клетке. Это и замедлит старение организма.
Ранее News.ru писал о том, что учёные из Немецкого центра исследования рака в Хайдельберге перепрограммировали клетки крови человека и фибробласты в стволовые клетки нервной системы гомогенного типа.