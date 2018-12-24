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Учёные из России и Китая нашли новые наночастицы

Stefanie Järkel/dpa/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Множество новых и неожиданных наночастиц, а также способ регуляции их состава и свойств выявила группа учёных из России и Китая. Результаты их работы опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Исследователи рассмотрели два класса наночастиц, важных для катализа: железо-кислород и церий-кислород. В итоге они обнаружили частицы, обладающие повышенной стабильностью, которые могут иметь неожиданные химические составы: Fe6O4, Fe2O6, Fe4O13, Ce5O6, Ce3O12.

«Если у кристаллов неожиданные структуры мы обычно находим при необычных условиях, то у наночастиц необычные составы могут встретиться и при нормальных условиях, например Si4O18 или Ce3O12», — рассказал первый автор исследования, доцент Технологического Университета провинции Шаньси (Китай) Сяоху Ю.

Полученные результаты открывают новые возможности для широкого использования наночастиц.

«Одним из сюрпризов для нас было обнаружение у наночастиц таких же хребтов и островов стабильности и „морей нестабильности“, какие давно известны для атомных ядер», — отметил профессор Сколтеха и МФТИ Артем Оганов.

Ранее News.ru писал о том, что американские химики случайно создали наночастицы, способные предотвращать развитие кариеса. Их наночастицы можно добавлять в зубную пасту или в раствор для полоскания рта.


#ученые #наночастицы
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