Учёные из РФ и Китая займутся глубоководными исследованиями

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Российские и китайские ученые через 2−3 месяца обсудят совместную программу исследований глубоководных ресурсов морей.

«Будут планироваться совместные проекты, в том числе и с совместными экспедициями», — сказал глава РАН Александр Сергеев журналистам по итогам рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РАН отметил, что с Китаем также обсуждаются и другие проекты.

«Речь идет об их программе термоядерных исследований и о программе создания сверхмощного лазера в Китае», — добавил Сергеев.

Ранее он не исключил возможности открытия в Китае филиала Российской академии наук.

Во время встречи с Путиным Сергеев также рассказал о проблемах аспирантуры, писал News.ru.