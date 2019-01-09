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Учёные из РФ и Китая займутся глубоководными исследованиями

c40/ZUMApress.com/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Российские и китайские ученые через 2−3 месяца обсудят совместную программу исследований глубоководных ресурсов морей.

«Будут планироваться совместные проекты, в том числе и с совместными экспедициями», — сказал глава РАН Александр Сергеев журналистам по итогам рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РАН отметил, что с Китаем также обсуждаются и другие проекты.

«Речь идет об их программе термоядерных исследований и о программе создания сверхмощного лазера в Китае», — добавил Сергеев.

Ранее он не исключил возможности открытия в Китае филиала Российской академии наук.

Во время встречи с Путиным Сергеев также рассказал о проблемах аспирантуры, писал News.ru.


#россия #китай #ученые
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