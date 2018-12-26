Учёные идентифицировали белки и липиды мамонта

https://news.ru/storage/news/1c3caecc78e75382095a049bd68ce009/7206191a-ada4-4a4b-ba40-12f438a3b59b_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Учёные из Сколтеха и МФТИ исследовали белковый и жировой состав кости мамонта, обнаруженной на реке Яна в Сибири. Были идентифицированы 98 белков и 73 липида.

«Работа исследователей одна из немногих в новом научном направлении „палеолипидомике“, дополняющем направления „палеогеномики“ и „палеопротеомики“», — сообщили в пресс-службе МФТИ.

Новые методы генетического анализа позволяют исследовать ДНК, извлечённую из древних костей, чтобы разгадать многие эволюционные загадки. Крайне важны знания и о белковом, и жировом составе организмов. Изучение липидов, например, может дать информацию о пищевых предпочтениях животных, перенесённых ими заболеваниях и даже о развитости их нервной системы.

Ранее News.ru писал, что учёные из Немецкого центра исследования рака в Хайдельберге перепрограммировали клетки крови человека и фибробласты в стволовые клетки нервной системы гомогенного типа. «Это может обеспечить источник нервных стволовых клеток для применений в регенеративной медицине», — говорится в работе, опубликованной в журнале Cell Stem Cell. Для немецких биологов это открытие стало особенно важным, потому что в Германии создание эмбриональных стволовых клеток человека запрещено.